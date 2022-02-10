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Iğdır'ın bazı köylerinde eğitime yarın ara verildi - Son Dakika

Iğdır'ın bazı köylerinde eğitime yarın ara verildi

10.02.2022 23:05
Iğdır'ın bazı köylerinde eğitime yarın ara verildi

Iğdır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı okullar, yarın tatil edildi.

Iğdır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı okullar, yarın tatil edildi.

Bölgede etkili olan kar yağışı yüksek kesimli bölgelerde etkisini arttırdı.

Kar yağışı nedeniyle Göktaş, Aşağı Çıyrıklı, Yukarı Çıyrıklı, Yeniköy, Helimcan, Pirli, Sürmeli, Halıkışlak, Abbasgöl, Doğanyurt, Gülahmet ve Kızılkelefe köylerinde yarın eğitim yapılmayacak.

Öte yandan kar yağışının olduğu yüksek kesimlerde yoğun fırtına ve tipi etkili oluyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır'ın bazı köylerinde eğitime yarın ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Iğdır'ın bazı köylerinde eğitime yarın ara verildi - Son Dakika
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