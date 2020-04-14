Iğdır'ın bir beldesindeki sokak karantinaya alındı - Son Dakika

Iğdır'ın bir beldesindeki sokak karantinaya alındı

Iğdır'ın bir beldesindeki sokak karantinaya alındıKoronavirüs tedbirleri kapsamında Iğdır'ın Halfeli Beldesi'nin Bahçeli Evler Mahallesindeki Tuna Sokak, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile virüs vakaların görülmesi üzerine karantina altına alındı.

Iğdır'ın bir beldesindeki sokak karantinaya alındı Koronavirüs tedbirleri kapsamında Iğdır'ın Halfeli Beldesi'nin Bahçeli Evler Mahallesindeki Tuna Sokak, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile virüs vakaların görülmesi üzerine karantina altına alındı. Iğdır kent merkezindeki bir lokantada çalışan kişi ve ailesinde koronavirüs çıkması nedeniyle karantina kararı alındığını söyleyen Bahçeli Evler Mahalle Muhtarı Ergin Sarıtaş, sokağa giriş-çıkışların ikinci bir emre kadar yasakaldığını söyledi. Muhtar Sarıtaş, Tuna Sokakta oturan 57 kişiye de test yapıldığını ve bunların negatif çıktığını belirtti. Tuna Sokağın giriş ve çıkış noktalarına güvenlik şeridi çeken jandarma önlem aldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Koronavirüsü yenen Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, hastaneden taburcu oldu

Uzmanlardan eve çağrılan berberler için korona uyarısı: İşin doğası gereği insanlar risk altında

Son dakika: Koronavirüse yakalanan tüm vatandaşların tedavileri ücretsiz yapılacak

Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da kameraların karşısına geçecek

Oyuncu Eda Ece, bir süre Instagram hesabını kullanmama kararı aldı

Kendisini izole eden hemşireye çocuklarından duygulandıran soru: Annecim ne zaman bitecek bu tatil?

Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı

Brezilya'da salgına rağmen düzenlenen doğum günü partisi, bir aileyi yok etti

Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı

Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı

ABD'de koronavirüs nedeniyle kısır kalmaktan korkan erkekler sperm bankasına başvuruyor

2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı

Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar

ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı

Yusuf Günay, korona virüsü yendi