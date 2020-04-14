Iğdır'ın bir beldesindeki sokak karantinaya alındı - Son Dakika

Iğdır'ın bir beldesindeki sokak karantinaya alındı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Iğdır'ın Halfeli Beldesi'nin Bahçeli Evler Mahallesindeki Tuna Sokak, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile virüs vakaların görülmesi üzerine karantina altına alındı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Iğdır'ın Halfeli Beldesi'nin Bahçeli Evler Mahallesindeki Tuna Sokak, İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile virüs vakaların görülmesi üzerine karantina altına alındı. Iğdır kent merkezindeki bir lokantada çalışan kişi ve ailesinde koronavirüs çıkması nedeniyle karantina kararı alındığını söyleyen Bahçeli Evler Mahalle Muhtarı Ergin Sarıtaş, sokağa giriş-çıkışların ikinci bir emre kadar yasakaldığını söyledi. Muhtar Sarıtaş, Tuna Sokakta oturan 57 kişiye de test yapıldığını ve bunların negatif çıktığını belirtti. Iğdır kent merkezindeki bir lokantada çalışan kişi ve ailesinde koronavirüs çıkması nedeniyle karantina kararı alındığını söyleyen Bahçeli Evler Mahalle Muhtarı Ergin Sarıtaş, sokağa giriş-çıkışların ikinci bir emre kadar yasakaldığını söyledi. Muhtar Sarıtaş, Tuna Sokakta oturan 57 kişiye de test yapıldığını ve bunların negatif çıktığını belirtti. Tuna Sokağın giriş ve çıkış noktalarına güvenlik şeridi çeken jandarma önlem aldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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