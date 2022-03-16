Iğdır'ın dağ köylerindeki gençler kar üstünde futbol oynayarak vakit geçiriyor - Son Dakika

Iğdır'ın dağ köylerindeki gençler, kar altında kalan köylerinde futbol oynayarak vakit geçiriyor.

Doğu Anadolu bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Iğdır'ın yüksek kesimli bölgelerindeki köyleri karlar altında kaldı.

Dağ köylerinde yaşayan gençler, "beyaz esaret" olarak da nitelendirilen kar yağışının karlar altında bıraktığı köylerinde, karda futbol oynayarak eğleniyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki 2 bin 300 rakımlı Zor köyünde çiftçilik yapan gençler, hayvan bakımı ve günlük işlerinden artan zamanlarında bir araya gelerek kışın tüm zorluklarına rağmen futbol maçı yapıyor.

Köy gençlerinden Zafer Duman, AA muhabirine, bahar gelmesine rağmen yaklaşık bir haftadır köylerinde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Kar altında kalan köylerinde eğlenmek için futbol oynadıklarını anlatan Duman, "Burada her kar yağışının ardından kar üstünde top oynayarak keyifli vakit geçiriyoruz. Köyümüze mart ayında kar sürekli yağar, biz de hayvan bakımından sonra fırsat buldukça kar üstünde top oynuyoruz. " dedi.

Sadık Altuntaş da Iğdır'ın en yüksek rakımlı köyünde yaşadıklarını ve bu yüzden kışın zorluklarıyla mücadele ettiklerini belirterek, "Burada kar yağması alışık olduğumuz şey, biz de karın tadını top oynayarak çıkarıyoruz. Köyümüz isminden belli, Zor köyünde yaşıyoruz, kar üstünde top oynamak zor olsa da tek eğlencemiz bu olduğu için hayvan bakımından boş kalan vaktimizi böyle değerlendiriyoruz." diye konuştu.