Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü törenle kutlandı.

Belediye önündeki Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından halk dansları gösterisi yapıldı, Mehter Takımı tarafından dinleti sunuldu, çeşitli spor müsabakalarında dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Törende konuşma yapan Belediye Başkan Yardımcısı Ülkü Öcal, 14 Kasım 1920'de ülke genelinde yapılan şanlı mücadelenin Iğdır'da sonuç verdiğini ve düşman işgalinden kurtulduğunu söyledi.

Iğdır'ın adını Türk Oğuz boyundan aldığını belirten Öcal, "Iğdır halkının çabası, Türk halkının Kurtuluş Savaşı'ndaki mücadelesinin önemli bir ayağı olmuştur. Iğdır yöresinde 21 yerleşim bölgesi Ermenilerin saldırısına uğramıştır. Gedikli, Hakmehmet, Oba köyleri başta olmak üzere pek çok yerleşim yerimizde Ermenilerin yapmış olduğu bu mezalimin izleri vardır." dedi.

Törende, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ, 5. Hudut Alay ve Garnizon Komutanı Albay Ramazan Sedat Baş, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca ve kurum müdürleri de hazır bulundu.

Katılımcılar, daha sonra Gençlik ve Spor Müdürlüğünün organizesiyle şehitler anısına düzenlenen saygı yürüyüşüne katıldı.

Dev Türk bayraklarının da açıldığı yürüyüşe katılan vatandaşlar, ellerinde bayraklarla Şehitler Caddesi'ndeki Mehmet Çavuş Anıtı'na kadar yürüyerek buradaki şehit kabirlerine karanfil bıraktı.