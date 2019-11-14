Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı kutlandı

Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle konser ve kutlama programı düzenlendi.

Iğdır Valiliği ve Iğdır- Azerbaycan Dil Tarih ve Kültür Birliğini Yaşatma ve Destekleme Derneği işbirliğiyle Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, dernek başkanı Ziya Zakir Acar tarafından sunum eşliğinde Iğdır'ın tanıtımı yapıldı.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, burada yaptığı konuşmada, "İstiklal Mücadelesi, vatanlarını aziz canlarından daha aziz tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlık ve özgürlüğüne sahip çıkma azmi ve kararlılığı sayesinde parlak bir zaferle taçlandırılmış ve sonuçlandırılmıştır." dedi.

Şanlı kurtuluş mücadelesinin 14 Kasım 1920'de Iğdır'da da sonuç verdiğini belirten Ünlü, "Iğdır'ımızın tarihine baktığımız zaman çok eski ve önemli bir yerleşim ve medeniyet merkezi olduğunu görmekteyiz. Iğdır tarih boyunca pek çok savaşa sahne olmuş, işgallere uğramış ve maalesef büyük acılar yaşamıştır. Bu bölgede Ermeniler zaman içinde bölgede çıkarı olan büyük ve emperyalist devletin oyuncağı haline gelmiştir. Birçok yıkıcı ve bölücü faaliyetin adeta odağı haline gelmiş olan Ermeniler, insanlık dışı her türlü eylemi meşru kabul etmişler ve uygulamaktan çekinmemişlerdir." diye konuştu.

"Anadolu'da bir tek toplu Ermeni mezarına rastlanılmamıştır"

Ermeni çetelerinin nüfus üstünlüğünü sağlamak için Kafkaslar'da ve Doğu Anadolu'da katliamlar gerçekleştirdiğini ve Iğdır'ın da bu katliamlara maruz kaldığını aktaran Ünlü, şöyle konuştu:

"Yüz binleri bulan soydaşlarımızı çocuk, genç, ihtiyar demeden katletmişlerdir. Bugün Iğdır'ın Gedikli, Hakmehmet ve Oba köyleri başta olmak üzere pek çok yerleşim yerimizde Ermenilerin yapmış olduğu bu mezalimin anıtları ve bu zulüm sonucunda hayatını kaybederek şehadete varmış olan vatandaşlarımızın aziz hatıralarını yaşatmak için mütevazi anıtlar inşa edilmiştir. Bu toplu mezarlar Anadolu'nun birçok yerinde mevcuttur. Oysa sözde Ermeni soykırımı tezini yine bugünlerde canlandırmaya çalışan sözde dostlarımız bilmeli ki Anadolu'da bir tek toplu Ermeni mezarına rastlanılmamıştır. 1919 yılında burada katliam yapan Ermenilerin torunları 1992 yılında da Azerbaycan'da, Hocalı'da aynı katliamı yapmışlardır."

Program kapsamında, kültür merkezinde, Iğdır'ın kurtuluşu için bölgede sürdürülen mücadelede, milisler kurarak Kazım Karabekir'in birliklerine katılan reislerin adının verildiği okuma salonları da açıldı.

Açılış, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, protokol üyeleri ve milis kuvvetleri reislerinin torunlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Kutlama programı Ozan Hacı Gürhan, Azerbaycanlı ses sanatçısı Kemale Gubadlı ve Türk Sanat Müziği sanatçısı Yıldırım Bekçi'nin konserinin ardından sona erdi.