Son Dakika Haberleri: Iğdır'ın Karakoyunlu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı...

Iğdır'ın Karakoyunlu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı...

1 saat önce

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Bayramali Ballı kazandı.

Iğdır'ın Karakoyunlu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı..., System.String[]
Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Bayramali Ballı kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Bayramali Ballı 619, CHP adayı Cafer Dalga 435, AK Parti adayı Kurban Kaya 383 oy aldı.

-Ballı'nın özgeçmişi-

MHP'nin Iğdır Karakoyunlu adayı Bayramali Ballı, 1963'te bu ilçede dünyaya geldi. Liseyi Kars'ta tamamlayan Ballı, 1988-1992 yılları arasında Karakoyunlu Belediyesinde Fen Memurluğu ve Muhasebe Müdürü olarak görev yaptı.1993-2018 yılları arasında Karakoyunlu Kaymakamlığında Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Ballı, evli ve 3 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:16 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Iğdır, MHP, Karakoyunlu, Güncel
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