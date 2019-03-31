Iğdır'ın Karakoyunlu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı...

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Bayramali Ballı kazandı.

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde belediye başkanlığını MHP adayı Bayramali Ballı kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Bayramali Ballı 619, CHP adayı Cafer Dalga 435, AK Parti adayı Kurban Kaya 383 oy aldı.



-Ballı'nın özgeçmişi-



MHP'nin Iğdır Karakoyunlu adayı Bayramali Ballı, 1963'te bu ilçede dünyaya geldi. Liseyi Kars'ta tamamlayan Ballı, 1988-1992 yılları arasında Karakoyunlu Belediyesinde Fen Memurluğu ve Muhasebe Müdürü olarak görev yaptı.1993-2018 yılları arasında Karakoyunlu Kaymakamlığında Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan Ballı, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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