Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde kar yağışıyla beyaza bürünen mendereslerde güzel manzaralar oluştu.
Kentin güneyinde bulunan Aras Dağları'nın eteklerindeki Ünlendi Vadisi, bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.
Yüksek rakımlı vadinin ortasından geçen Ünlendi Deresi'nin oluşturduğu mendereslerde, seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıktı.
Kışın bölgede görülmesi gereken güzelliklerden olan akarsu kıvrımları, drone ile havadan görüntülendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › Iğdır'ın karla kaplı mendereslerinde görsel şölen - Son Dakika