Iğdır'ın karpuzu, Diyarbakır'a rakip oldu - Son Dakika

Iğdır'ın karpuzu, Diyarbakır'a rakip oldu

DOĞU Anadolu'nun 'Çukurovası' olarak bilinen Iğdır'da örtü altı yetiştiriciliği yapan Alican Akçan, ürettiği karpuzlarla Diyarbakır'a rakip olduğunu söyledi.

DOĞU Anadolu'nun 'Çukurovası' olarak bilinen Iğdır'da örtü altı yetiştiriciliği yapan Alican Akçan, ürettiği karpuzlarla Diyarbakır'a rakip olduğunu söyledi.

Iğdır merkeze bağlı Oba köyünde çiftçilik yapan Alican Akçan'ın 100 dönüm arazi üzerinde ektiği karpuzları erken yetişti. Örtü altı üretim yapan Akcan'ın arazisinde yetişen karpuzların hasadı başladı. Ağırlıkları 10 ila 25 kilogram arasında değişen karpuzları toplayan Akçan, Iğdır'da, Diyarbakır'a rakip olacak büyüklükte karpuzlar yetiştirdiğini söyledi. Türkiye'nin hiçbir yöresinde böyle karpuz yetiştirilemeyeceği iddiasında bulunan Akcan, tadına, yanındaki torunu Gamze'ye baktırdı. Organik karpuzlarının şekerden daha tatlı olduğunu belirten Akçan, "Gerçekten şu anda Diyarbakır'a rakip olarak diyorum; Türkiye'nin herhangi bir ilinde böyle karpuz yoktur. Bunlar doğal, organik karpuzlar. Ben Diyarbakır'a rakibim ama artık onlar bana rakip olsun, beni takip etsinler" diye konuştu. Köydeki 100 dönüm arazisine ektiği karpuzlardan geçen yıl 300 ton ürün elde ettiğini belirten Akçan, bu yıl 500 tona yakın bir hasat beklediğini belirtti. Organik olarak yetiştirdiği karpuzları Azerbaycan ve Nahcivan'a da ihraç ettiğini anlatan Akçan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Erzurum'un yanı sıra birçok ile de kamyonlarla gönderdiğini kaydetti.

Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
Van Gölü'nde 60 kişiyle battığı düşünülen teknenin yeri bulundu
Altın 2011'den bu yana ilk kez 1,800 doları aştı


Diyarbakır, Iğdır, Oba, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 09:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Iğdır'ın karpuzu, Diyarbakır'a rakip oldu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:01 Polisin elini ısırdığı iddia edilen oyuncu Feyza Civelek'e hapis cezası 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:46 Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi 13:43 Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Numan Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır 13:23 Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:20 Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı 12:19 11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü 12:15 Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim 11:38 Starbucks'ta Müslüman kadına ayrımcılık: Bardağına "Ayşe" yerine "DEAŞ" yazdılar 11:03 Bursa'da polise hakaretler savuran yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:16 Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı 08:17 Sosyal medya platformu Twitter, AK Parti'yi rahatsız ediyor: Bilgi istiyoruz vermiyorlar
Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti
15:56
Altın 2011'den bu yana ilk kez 1,800 doları aştı
15:23
"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap
15:21
Üsküdar'da uygulanmaya başlanan sahilde çekirdek yeme yasağında ceza miktarı da netleşti
15:02
Maskesiz polise yakalandı, ceza kesilince kendisini tokatladı
15:00
Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını açıkladı
14:55
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Her gün konuşmayalım, hayırlısı olsun
14:53
HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi
14:49
TRT'nin yeni dizisi ekrana gelmek için gün sayıyor! Tövbeler Olsun'dan ilk kareler yayınlandı
14:10
Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı
14:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2020 16:15:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Iğdır'ın karpuzu, Diyarbakır'a rakip oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]