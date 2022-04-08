Iğdır'ın kayısı bahçeleri bahar renklerine büründü - Son Dakika
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Iğdır'ın kayısı bahçeleri bahar renklerine büründü

08.04.2022 15:08
Iğdır'ın kayısı bahçeleri bahar renklerine büründü

Türkiye'nin önde gelen kayısı üretim yerlerinden Iğdır'daki bahçeler, baharın gelişiyle renklendi.

Türkiye'nin önde gelen kayısı üretim yerlerinden Iğdır'daki bahçeler, baharın gelişiyle renklendi.

Yıllık 40 bin tonun üzerinde kayısı üretiminin gerçekleştiği kentteki ağaçlar, ilkbaharın gelmesiyle çiçek açtı.

Ağrı Dağı'nın eteklerinde bulunan ve beyaza bürünen bahçeler, fotoğrafçılar ve doğaseverler tarafından ziyaret ediliyor.

Iğdır Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı İlteriş Kağan Taşkınsu, AA muhabirine, bahçelerin çiçek açmasının vatandaşlar tarafından sabırsızlıkla beklendiğini ifade ederek, şöyle dedi:

"Bahçeler bu mevsimde adeta doğal bir stüdyoya dönüşüyor. Bu olay artık ülkemizin en gözde doğa olaylarından biri oldu. Yeşillerin arasında beyaz çiçekler doğal bir stüdyoyu andırıyor. Bahçeler adeta ziyaretçi akınına uğruyor. Doğa sporcuları, fotoğrafçılar, doğaseverler günlerinin bir bölümünü bu bahçelerde geçiriyor."

Ziyaretçilerden Sabri Sarcan ise arkadaşlarıyla bahçeleri gezmeye geldiklerini ve gördükleri manzarayı beğendiklerini anlattı.

Iğdır'ın kayısı bahçeleri bahar renklerine büründü
Iğdır'ın kayısı bahçeleri bahar renklerine büründü
Iğdır'ın kayısı bahçeleri bahar renklerine büründü
Iğdır'ın kayısı bahçeleri bahar renklerine büründü

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Ağrı Dağı, Türkiye, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır'ın kayısı bahçeleri bahar renklerine büründü - Son Dakika


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