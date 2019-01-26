Iğdır'ın Kayısı Bahçeleri Beyaza Büründü

Türkiye
'nin doğusunda bulunan Iğdır
'daki kayısı bahçeleri, kar yağışı sebebiyle beyaza büründü.
Yıllık ortalama 37 bin ton kayısı üretimi gerçekleştirilen ve "Doğu'nun Çukurova
'sı" olarak anılan Iğdır'daki kayısı bahçelerine kar yağdı.
Dağların arasında kalmasının da etkisiyle oluşan "mikroklima" iklimi sebebiyle yağışın az, sıcaklığın fazla olduğu kentin yüksek kesimleri son günlerde etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
İlkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde de bambaşka güzellikler sunan kayısı bahçeleri, kışın da giydiği beyaz örtü ile turistler ile fotoğraf meraklılarının ilgisini çekiyor.
Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübü (FGD) Başkanı Muhammed Akkuş
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayısı bahçelerinin ekonomiye katkısının yanı sıra Iğdır için önemli bir tanıtım değeri de olduğunu söyledi.
Bahçelerin mutlaka görülmesi gerektiğini belirten Akkuş, "Kar
yağışından dolayı bahçeleri beyaz örtü kapladı, bu da güzel görüntülerin çıkmasına sahne oldu. Bahçeler adeta doğal stüdyoya dönüştü." dedi.
Akkuş, yörenin birçok görsel güzelliği barındırdığını ifade ederek, şunları kaydetti:
"Yörenin güzellikleri arasında en üst sırada kayısı bahçeleri yer alıyor. Kıyısı bahçeleri her mevsimde farklı görüntüler oluşturuyor, sonbaharda, ilkbaharda ve kışın resmen özel fotoğraf alanlarına dönüşüyor. Bir çok fotoğrafçı bu bölgeye gelerek bu anları fotoğraflıyor. Yurdumuzun her yerinden fotoğrafçıları ve doğa tutkunlarını bu güzelliği görmeye davet ediyoruz."
"Bahçeler her mevsimde görsel şölen oluşturuyor"
Yöre sakinlerinden Sabri Sarcan ise kayısı bahçelerinin ününün son zamanlarda daha da yayıldığını belirterek, çok sayıda ziyaretçinin bahçeleri görmeye geldiğini söyledi.
Kayısı bahçelerinin şehrin simgesi haline geldiğini anlatan Sarcan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Iğdır'ın simgesi olan bahçelerimiz yazın ayrı kışın ise başka görsel sunuyor. Kışın insanlar buraya gelip doğal güzellik sunan alanları adeta stüdyo olarak kullanıp resim çektiriyor. Burada ilkbaharda ise ağaçların çiçek açmasıyla daha farklı ortam oluşuyor. Bahçeler her mevsim şölen oluşturuyor."