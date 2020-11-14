Iğdır'ın kayısı bahçelerinde tablo gibi sonbahar görüntüleri - Son Dakika

TÜRKİYE'nin 3 ülkeye sınır kapısı bulunan, Doğu'nun Çukurovası olarak bilinen ve ülkemizin önemli kayısı üretim alanlarından olan Iğdır'da, kayısı bahçelerindeki sonbahar görüntüleri görenleri hayran barıkıyor. Bir tarafta zirvesi karla kaplı Ağrı Dağı bir tarafta sarı, yeşil ve kahverengi tonların bir araya geldiği bahçeler, görsel şov sunuyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin 900 rakımda, yüksek dağların arasında bir ovadan oluşan Iğdır, iklimiyle bölgenin en sıcak kenti. Türkiye'nin kayısı üretim alanı olmasının yanında tarımsal üretimiyle dikkati çeken Iğdır'da sonbahar bir başka güzel yaşanıyor. Mayıs ayında açmaya başlayan ağaçlar, Kasım ayı ile birlikte sarararak dökülen yapraklar kente ayrı bir güzellik katıyor. Kayısı bahçelerinin sonbaharın gelmesi ile birlikte yapraklarını dökmesi ile oluşturduğu renk cümbüşü adeta insanı büyülüyor. Dronla görüntülenen kayısı bahçeleri sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarının bir araya gelmesi ile bir ressamın fırçasından çıkmış tabloları andırıyor. Zirvesi karlı kaplı Ağrı dağıyla birlikte beyaza bürünen Alagöz dağları da kentin kartpostallık manzarasına daha da güzellik katıyor.