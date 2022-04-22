Iğdır'ın köylerindeki çocuklar "Temel Eğitimde 10.000 Okul" projesiyle eğlendi - Son Dakika
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Iğdır'ın köylerindeki çocuklar "Temel Eğitimde 10.000 Okul" projesiyle eğlendi

22.04.2022 10:28
Iğdır'ın köylerindeki çocuklar "Temel Eğitimde 10.000 Okul" projesiyle eğlendi

Iğdır'da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen okullar arası başarı ile imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Iğdır'da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen okullar arası başarı ile imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" kapsamında etkinlikler düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Enginalan İlkokulu ve Ortaokulunda düzenlenen programda, çeşitli zeka oyunlarını oynayan öğrenciler, sanal gerçeklik gözlüğü takarak gönüllerince eğlendi.

Kent merkezindeki Besti Aydeniz Anadolu Meslek ve Kız Meslek Lisesinin Çocuk Gelişimi Eğitim Bölümü öğrencileri de yaptıkları etkinliklerle okul öncesi öğrencilerini eğlendirdi.

Devam eden programda, kuaför bölümü öğrencileri ise kızların saçlarını tarayarak şekiller verdi, erkek çocukları da tıraş etti.

Okulları gezerek yetenekli öğrencileri keşfeden ve çocuklara çeşitli zeka oyunlarını öğreten Erhan Acar ve Engin Kuas öğretmenler de bisikletleri ile geldikleri okulda ilgiyle karşılandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır'ın köylerindeki çocuklar 'Temel Eğitimde 10.000 Okul' projesiyle eğlendi - Son Dakika


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