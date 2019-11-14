Son Dakika Haberleri: Iğdır'ın kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı
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Iğdır'ın kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

6 saat önce

Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Iğdır'ın kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı, System.String[]

Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Iğdır Belediyesi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama masajının okunmasının ardından Zübeyde Hanım Bulvarı üzerindeki Belediye Meydanı'nda Kafkas Halk Dansları ekibi birbirinden güzel gösteriler sundu.

Daha sonra katılımcılar, buradan Atatürk Caddesi üzerinden yürüyerek Şehitler Anıtı'na karanfil bıraktı.

Programa, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, Garnizon ve 5'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Yılmaz Doğan, kurum amirleri, askerler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:10 Kaynak: AA
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