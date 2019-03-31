Son Dakika Haberleri: Iğdır'ın Tuzluca İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Saadet Partisi Adayı...

Iğdır'ın Tuzluca İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Saadet Partisi Adayı...

1 saat önce

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde belediye başkanlığını Saadet Partisi adayı Ahmet Sait Sadrettin Türkan kazandı.

Iğdır'ın Tuzluca İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Saadet Partisi Adayı..., System.String[]
Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde belediye başkanlığını Saadet Partisi adayı Ahmet Sait Sadrettin Türkan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Sait Sadrettin Türkan bin 349, AK Parti adayı Faruk Korkusuz bin 103, CHP adayı Abdullah Çinibulak bin 15 oy aldı.

-Türkan'ın öz geçmişi

Ahmet Sait Sadrettin Türkan, 1975 yılında Tuzluca'da doğdu. Erzurum Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini bitiren Türkan, kendi şirketini kurarak otomobil, tekstil, ithalat ve ihracat alanında faaliyetlerde bulundu. 29 Mart 2009'daki yerel seçimlerde Tuzluca Belediye Başkanı seçilerek bu görevi bir dönem yürüttü. İyi düzeyde Rusça, İngilizce, orta düzeyde Fransızca bilen Türkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:10 Kaynak: AA

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