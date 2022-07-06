Üçkaya Vadisi yeşiliyle Karadeniz'i andırıyor

Türkiye'nin kurak illerinden Iğdır'a bağlı Tuzluca ilçesinin yükseklerindeki Üçkaya Vadisi, bitki örtüsüyle Karadeniz'i andırıyor.

Kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Tuzluca ilçesi kırsalındaki bazı noktalarda ağaçlar, akarsular ve sarp kayalıklar bulunuyor.

Hava sıcaklığı 35 derecenin üzerine çıkan ve kurak iklime sahip bölgedeki Üçkaya Vadisi de serin havası ve zengin bitki örtüsüyle adeta vahayı çağrıştırıyor.

Yeşil doğasıyla Karadeniz'e benzeyen bölge, havadan görüntülendi.

İl Orman İşletme Müdürü Taner Tazegün, AA muhabirine, Iğdır'ın iklimi ve coğrafi yapısı nedeniyle yurdun en kurak illerinden biri olduğunu söyledi.

"Derelerin fazla olması bitki çeşitliliğini artırıyor"

Bu kuraklığa rağmen Tuzluca ilçesinin yüksek rakımı ve su imkanları nedeniyle daha yeşil olduğunu anlatan Tazegün, "Tuzluca'nın vejetasyonu, bitki çeşitliliği daha fazla. Bunun sebebi de yüksekte olması ve derelerinin fazla olması. Bu derelerden kaynaklanan bitki çeşidi daha fazla." dedi.

Bölgenin sarp yapısı ve flora çeşitliliği nedeniyle Karadeniz'i çağrıştırdığını ve kentin sıcağından bunalanların bu alanlara geldiğini belirten Tazegün, şunları kaydetti:

"Iğdır ova, Tuzluca ise dağlık ve yüksek olduğu için bitki çeşidi fazla, bu yüzden Karadeniz'i andırır. Vatandaşlarımız yazın sıcaklarında nefes almak için Tuzluca ilçemizi, özellikle bu yüksek kesimleri, Karadeniz'i andıran bu coğrafyayı ziyaret edip nefes alıyorlar. Yöremizde yeşillik anlamında Tuzluca'nın yüksek kesimli bölgeleri daha zengin."