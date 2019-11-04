Son Dakika Haberleri: Iğdır'ın yüksek kesimleri kar ile kaplandı
Son Dakika Yerel Iğdır'ın yüksek kesimleri kar ile kaplandı

Iğdır'ın yüksek kesimleri kar ile kaplandı

8 saat önce

Iğdır'ın yüksek kesimleri kar ile kaplandıIĞDIR - Iğdır'a bağlı yüksek kesimlerde bulunan köyler kar ile kaplandı.

Iğdır'ın yüksek kesimleri kar ile kaplandı

IĞDIR - Iğdır'a bağlı yüksek kesimlerde bulunan köyler kar ile kaplandı.

Şehir merkezinde havanın açık ve güneşli olduğu görülürken yüksek kesimlere ise kar yağdı. Iğdır'a bağlı yüksek kesimlerde bulunan Karagüney ve çevre köyler kar ile kaplandı. Karın yağmasıyla yüksek kesimlerde sıcaklık baya düşerken, Iğdır merkezde ise hava sıcaklığı 5 derece olarak kaydedildi.

Iğdır'ın yüksek kesimleri kar ile kaplandı

Iğdır, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:56 Kaynak: İHA
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