Iğdır'ın yüksek kesimleri kar ile kaplandı

IĞDIR - Iğdır'a bağlı yüksek kesimlerde bulunan köyler kar ile kaplandı.

Şehir merkezinde havanın açık ve güneşli olduğu görülürken yüksek kesimlere ise kar yağdı. Iğdır'a bağlı yüksek kesimlerde bulunan Karagüney ve çevre köyler kar ile kaplandı. Karın yağmasıyla yüksek kesimlerde sıcaklık baya düşerken, Iğdır merkezde ise hava sıcaklığı 5 derece olarak kaydedildi.