Son Dakika Haberleri: Iğdır'ın yüksek kesimleri karla kaplandı
Son Dakika Güncel Iğdır'ın yüksek kesimleri karla kaplandı

Iğdır'ın yüksek kesimleri karla kaplandı

6 saat önce

Iğdır'a bağlı yüksek kesimlerde bulunan köyler karla kaplandı.

Iğdır'ın yüksek kesimleri karla kaplandı, System.String[]

Iğdır'a bağlı yüksek kesimlerde bulunan köyler karla kaplandı.

Şehir merkezinde havanın açık ve güneşli olduğu görülürken yüksek kesimlere ise kar yağdı. Iğdır'a bağlı yüksek kesimlerde bulunan Karagüney ve çevre köyler karla kaplandı. Karın yağmasıyla yüksek kesimlerde sıcaklık baya düşerken, Iğdır merkezde ise hava sıcaklığı 5 derece olarak kaydedildi.

(İHA)

Iğdır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:40 Kaynak: İHA
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