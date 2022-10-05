Havaların soğumasıyla sürüler yayladan ovalara indirildi - Son Dakika
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Havaların soğumasıyla sürüler yayladan ovalara indirildi

05.10.2022 11:20
Havaların soğumasıyla sürüler yayladan ovalara indirildi

Iğdır'ın yüksek rakımlı yaylalarında yaz mevsimini geçiren çiftçiler, havaların soğumasıyla küçükbaş hayvanlarını ovalara indirdi.

Iğdır'ın yüksek rakımlı yaylalarında yaz mevsimini geçiren çiftçiler, havaların soğumasıyla küçükbaş hayvanlarını ovalara indirdi.

Tarım ve hayvancılığın yaygın yapıldığı kentte, yaklaşık 1 milyon 500 bin küçükbaş bulunuyor.

Yaz mevsimini kentin yüksek rakımlı yaylalarında geçiren çiftçiler, sonbaharın gelmesiyle hayvan sürülerini yayladan indirmeye başladı.

Köylerine yakın ovalarda ve hasadı yapılmış tarım arazilerinde hayvanlarını otlatan çiftçiler, kar yağışının etkili olmasıyla sürüleri ilkbahara kadar ahırlarda besleyecek.

Tuzluca ilçesine bağlı Kamışlı köyünde çiftçilik yapan Ali Kayatekin, AA muhabirine, ilkbaharda yaylaya çıkan sürülerinin Iğdır Ovası'na döndüğünü söyledi.

"Köyde yaşamak istiyorsanız, hayvancılık yapmak zorundasınız"

Geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu ve bu mesleği atadan sürdürdüklerini ifade eden Kayatekin, "Köyde yaşamak istiyorsanız, hayvancılık yapmak zorundasınız. Bu nedenle hayvancılıkla uğraşıyoruz. Hayvancılık güzel, karlı bir iştir. Zor olduğu için her insan bu işi yapamaz." dedi.

Kayatekin, bu mevsimde hayvanlar için en güzel otlakların, hasadı yapılmış hububat tarlaları olduğunu belirterek, daha sonra da hayvanlarını meyve bahçelerine götüreceklerini dile getirdi.

Kar yağışına kadar hayvanlarını dışarda otlatmaya gayret edeceklerini anlatan Kayatekin, "Yılbaşından sonra da ahırlarımızda hayvanlarımızın bakımına devam edeceğiz. Martın sonunda yaylalara ya da belirlediğimiz meralara hayvanlarımızı tekrar çıkaracağız." diye konuştu.

Çiftçilerden Bünyamin Öz ise hayvanlarını yayladan indirdiklerini belirtti.

Tarım arazilerinin ve meyve bahçelerinin besin açısından oldukça zengin olduğuna işaret eden Öz, "İlkbaharda hayvanlarımızı köyün merasında otlatıyoruz daha sonra 6'ncı ayda yaylaya çıkarıyoruz. 3 ay burada kaldıktan sonra köyün merasında, ekilen tarım arazilerinde, kayısı bahçelerinde ve yonca tarlalarında kış gelene ve kar yağana kadar idare ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Iğdır Ovası, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havaların soğumasıyla sürüler yayladan ovalara indirildi - Son Dakika

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