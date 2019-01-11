Iğdır İnfaz Koruma Memurlarından Kan Bağışı

İnfaz koruma memurlarından kan bağışıIğdır B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memurları ve idari personel, Türk Kızılayı'nın ülke genelinde başlattığı kampanyaya, kan bağışında bulanarak destek verdiler.

İnfaz koruma memurlarından kan bağışı



Iğdır B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli infaz koruma memurları ve idari personel, Türk Kızılayı'nın ülke genelinde başlattığı kampanyaya, kan bağışında bulanarak destek verdiler.



Kan ihtiyacı artması ve soğuk hava nedeniyle kan bağışı yapanların sayısının azalması nedeniyle kan stoğu azalınca, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, kan bağışı çağrısı yaptı. Çağrı üzerine, Türk Kızılayı'nın Iğdır Zübeyde Hanım Bulvarında kurduğu kan bağış aracına gelen 25 gardiyan ve Iğdır Kapalı Cezaevi idari personelleri kan bağışında bulundular. B Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İlhan Girgin, çağrıya destek vermek için bağışta bulunduklarını söyledi. Gündüz vardiyasından 20 personelin kan bağışında bulunduğunu anlatan Girgin, Kızılay başkanımızın ülke genelinde günlük günlük 9 bin alınması gereken 7 bine düştüğünü, vatandaşların kan vermek için biraz daha duyarlı olması gerektiğini istemesi üzerine bizde ceza infaz kurumu olarak sürekli kan veriyoruz. Bir nebzede olsa bu kampanya katkımız olmuşsa da bizleri mutlu etmiştir dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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