Iğdır-Kağızman-Erzurum kara yolu ulaşıma tamamen kapatılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır-Kağızman-Erzurum kara yolu ulaşıma tamamen kapatılacak - Son Dakika

Iğdır-Kağızman-Erzurum kara yolu ulaşıma tamamen kapatılacak

13 dakika önce

Iğdır-Kağızman-Erzurum kara yolunun, yapımında sona yaklaşılan barajın suları altında kalacağı için tamamen ulaşıma kapatılacağı bildirildi.

Iğdır-Kağızman-Erzurum kara yolu ulaşıma tamamen kapatılacak, System.String[]

Iğdır-Kağızman- Erzurum kara yolunun, yapımında sona yaklaşılan barajın suları altında kalacağı için tamamen ulaşıma kapatılacağı bildirildi.

Iğdır Valiliğinden yapılan açıklamada, Kars'ın Kağızman ilçesinde bulunan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlayacağı, bu yüzden su altında kalacak Iğdır-Kağızman-Erzurum kara yolunun artık kullanılamayacağı duyuruldu.

Söz konusu yolun, 26 Şubat Çarşamba günü saat 09.00'dan itibaren ulaşıma kapatılacağı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Iğdır'dan Erzurum istikametine ulaşım Selim-Sarıkamış-Karakurt merkez güzergahı üzerinden sağlanacak. Nisan ayı itibarıyla baraj sularının tam yükselmesi nedeniyle Karakurt yolu da tamamen ulaşıma kapatılacak. Erzurum'a ulaşım Sarıkamış-Karaurgan yolu ile sağlanacak."

Karakurt, Kağızman, Erzurum, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:06 Kaynak: AA
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