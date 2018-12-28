Son Dakika Haberleri: Iğdır Kara Hasret Kaldı

Iğdır Kara Hasret Kaldı

15 dakika önce

Yurdun birçok yerinde kar ve soğuk hava etkili olurken, Iğdır'da bahardan kalma günler yaşanıyor.

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Yurdun birçok yerinde kar ve soğuk hava etkili olurken, Iğdır'da bahardan kalma günler yaşanıyor.

Yurdun birçok bölgesinde elverişsiz hava şartları hüküm sürerken, Doğu Anadolu'nun Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da ise yalancı bahar yaşanıyor. Iğdır merkezde hava sıcaklığını fırsat bilen vatandaşlar güneşli ve sıcak havayı görünce kahvehanelere akın etti.

Yurt geneli ve komşu İllerde havanın soğuk, Iğdır'da ise çok sıcak olduğunu belirten Halis Atalay isimli vatandaş, "millet güneşe biz ise kara hasret kaldık. Komşu İllere baktığımızda kar, soğuk, fırtına, köy yolları kapalı, okullar tatil edildi ama Iğdır'a halen kar yağmadı. Karın yağması hastalıkların kalkması ve önümüzdeki sene bitkiler için çok iyi olurdu. Geçmişte kardan adam yapar, kartopu oynardık. Şu an ise yazdan kalma günler yaşıyoruz. Sıcaklardan dolayı insanlar dışarıda oturup çay kahve içiyor ama, karın yağması daha iyi olurdu. 2 senedir Iğdır'a kar yağmıyor. Kar yağışını dört gözle bekliyoruz" dedi.

Hava sıcaklığının 10 derece olduğu kentte Leyleklerin de göç etmediği görüldü. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:29 Kaynak: İHA

Çukurova, Kar, Iğdır, Güncel
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