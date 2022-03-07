Iğdır-Kars kara yolunda yoğun tipi etkili oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Iğdır-Kars kara yolunda yoğun tipi etkili oluyor

07.03.2022 19:45

Iğdır-Kars kara yolundaki yüksek kesimli noktalarda etkili olan tipi, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Iğdır- Kars kara yolundaki yüksek kesimli noktalarda etkili olan tipi, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından rüzgarın etkisiyle, Iğdır ile Kars arasındaki kara yolunda tipi oluştu.

Etkili olan yoğun tipi, yol kenarındaki karları yola taşıyarak kısmen kapanmalara ve buz oluşmasına neden oldu.

Görüş mesafesinin düştüğü yolda bazı sürücüler araçlarını güvenli bölgelere çekerek bir süre beklerken bazı sürücüler ise güçlükle ilerledi.

Iğdır-Kars kara yolunda yoğun tipi etkili oluyor
Iğdır-Kars kara yolunda yoğun tipi etkili oluyor
Iğdır-Kars kara yolunda yoğun tipi etkili oluyor

YORUMLAR
500
Kar, tipi ve kapalı yollara rağmen kırsaldaki evde sağlık hizmeti aksatılmıyor Kar, tipi ve kapalı yollara rağmen kırsaldaki evde sağlık hizmeti aksatılmıyor Karla mücadele Karla mücadele

Iğdır, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır-Kars kara yolunda yoğun tipi etkili oluyor - Son Dakika


Son Dakika
19:48 Kar kapıda! Meteoroloji 5 gün sürecek soğuk hava dalgası için uyardı
19:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Azak Denizi'nde bekletilen 30 yağ gemisi Türkiye'ye gelecek
19:38 Mesut Özil'in Trabzonspor maçındaki görüntüsü taraftarı delirtti! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü
18:47 Muharrem İnce hakkında 4 yıl 8 ay hapis talebi
17:50 Standart altının kilogram fiyatı, 907 bin liraya yükseldi
17:39 Rusya- Ukrayna arasında üçüncü tur müzakere görüşmeleri başladı
17:30 Saldırıya uğrayan Uğur Karakullukçu'nun sosyal medya paylaşımı gündem oldu: Başıma bir şey gelirse sorumlular bellidir
17:28 Gördüğü şiddet sebebiyle babaevine sığınmıştı! Eşini öldüren cani kocaya iyi hal indirimi uygulandı
17:04 Adana'da yolda yürüyordu! Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
16:52 Galatasaray'da Fatih Terim ve Dursun Özbek'in geri dönüş hazırlığı başladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 20:08:15. #1.11#
SON DAKİKA: Iğdır-Kars kara yolunda yoğun tipi etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement