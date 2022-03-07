Iğdır-Kars kara yolunda yoğun tipi etkili oluyor - Son Dakika

Iğdır- Kars kara yolundaki yüksek kesimli noktalarda etkili olan tipi, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Bölgede etkili olan kar yağışının ardından rüzgarın etkisiyle, Iğdır ile Kars arasındaki kara yolunda tipi oluştu.

Etkili olan yoğun tipi, yol kenarındaki karları yola taşıyarak kısmen kapanmalara ve buz oluşmasına neden oldu.

Görüş mesafesinin düştüğü yolda bazı sürücüler araçlarını güvenli bölgelere çekerek bir süre beklerken bazı sürücüler ise güçlükle ilerledi.