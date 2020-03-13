IĞDIR Katil zanlılarının yakalanma anı drone ile görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel IĞDIR Katil zanlılarının yakalanma anı drone ile görüntülendi - Son Dakika

IĞDIR Katil zanlılarının yakalanma anı drone ile görüntülendi

6 saat önce

Katil zanlılarının yakalanma anı drone ile görüntülendiIĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesinde, Yakup Tutka'yı (20) ATM'den para çekerken tabancayla vurup öldürdükten sonra kaçan A.K. ile S.K., Ermenistan sınırında drone ile yerleri tespit edilerek yakalandı.

Katil zanlılarının yakalanma anı drone ile görüntülendi

IĞDIR'ın Karakoyunlu ilçesinde, Yakup Tutka'yı (20) ATM'den para çekerken tabancayla vurup öldürdükten sonra kaçan A.K. ile S.K., Ermenistan sınırında drone ile yerleri tespit edilerek yakalandı. Polis olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına aldı. Devam eden soruşturma kapsamında katil zanlısı A.K. ve S.K. kardeşler ile babaları R.K., tutuklandı.

Olay, 10 Mart Salı günü saat 11.30 sıralarında Karakoyunlu ilçesinde meydana geldi. Yukarı Alican köyünde yaşayan Yakup Tutka, geldiği ilçe merkezinde bir bankaya ait ATM'den para çekmek istedi. Bu sırada motosikletle gelen 2 kişi, Tutka'ya tabancayla ateş ederek öldürdü. Yakup Tutka'nın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Tutka, yapılan otopsinin ardından köyünde toprağa verildi.

SINIRA 3 KİLOMETRE KALA YAKALANDILAR

Polis ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Görüntülerden, şüphelilerin A.K. ile S.K. oldukları, motosikletlerini bırakıp, yaya olarak Ermenistan'a doğru gittikleri tespit edildi. Polis ve jandarmadan oluşan yaklaşık 1000 güvenlik görevlisi, zanlıların Ermenistan'a kaçma ihtimaline karşılık bölgeyi kuşattı. Ekipler, sınırı drone ile tarayarak şüphelilerin yerlerini belirledi. A.K. ile S.K. cinayeti işledikten 5,5 saat sonra, sınıra 3 kilometre kala polis tarafından yakalandı. Yürütülen soruşturmada, iki katil zanlısı ile birlikte toplam 6 kişi gözaltına alındı. Dün geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarılan 6 kişiden, katil zanlısı kardeşler A.K. ve S.K. 'tasarlayarak adam öldürme', babaları R.K. ise 'cinayete azmettirmek' suçundan tutuklandı. 'Cinayete yardım ve yataklık' suçlamasıyla gözaltına alınan 3 kişinin sorgusu ise devam ediyor.

FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN GÖRÜNTÜ

Olaydan sonra emniyet müdürlüğü katil zanlılarının nefes kesen görüntülerini basınla paylaştı. Drone ile yapılan takipte polisin zanlıları yakalaması saniye saniye görüntülendi.

A.K. ile S.K., emniyetteki ifadelerinde Yakup Tutka'yı, aralarındaki husumet nedeniyle öldürdüklerini itiraf etmişti.

IĞDIR Katil zanlılarının yakalanma anı drone ile görüntülendi

Ermenistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 03:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sevgilisini boğarak öldüren adam, Aydos Ormanı'nda intihar etti
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi Annesini öldürdü, çorba içerken yakalandı Sampdoria'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi

Son Dakika Haberleri
22:08 Bartın merkezli suç örgütü operasyonunda 5 tutuklama
22:07 Korona Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: "Türkiye her şey ile hazır durumda"
22:05 AK Parti kongresi ileri bir tarihe ertelendi
22:05 Bulgaristan'da korona virüsü vaka sayısı 30 oldu
22:04 Consumers in Geneva stock up amid ecalating coronavirus fears

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 22:10:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: IĞDIR Katil zanlılarının yakalanma anı drone ile görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]