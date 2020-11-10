Iğdır kayısı bahçelerinin sonbahar renkleri ihtişamıyla görenleri kendine hayran bırakıyor - Son Dakika

Iğdır kayısı bahçelerinin sonbahar renkleri ihtişamıyla görenleri kendine hayran bırakıyor

10.11.2020 12:29

Iğdır kayısı bahçelerinin sonbahar renkleri ihtişamıyla görenleri kendine hayran bırakıyor "Doğu'nun Çukurovası" olarak bilinen ve Türkiye'nin önemli kayısı üretim alanlarından olan Iğdır'da kayısı bahçelerinin sonbahar renkleri ihtişamıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

Iğdır kayısı bahçelerinin sonbahar renkleri ihtişamıyla görenleri kendine hayran bırakıyor

IĞDIR - "Doğu'nun Çukurovası" olarak bilinen ve Türkiye'nin önemli kayısı üretim alanlarından olan Iğdır'da kayısı bahçelerinin sonbahar renkleri ihtişamıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

Iğdır'daki kayısı bahçeleri sonbahar mevsiminde sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarının bir araya gelmesi ile kartpostallık manzaralar oluşturuyor. Iğdır'da bulunan kayısı bahçelerinin sonbaharın gelmesi ile birlikte yapraklarını dökmesi ile oluşturduğu renk cümbüşü adeta insanı büyülüyor. Havadan da görüntülenen kayısı bahçeleri sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarının bir araya gelmesi ile bir ressamın fırçasından çıkmış tabloları andırıyor. Iğdır'da yaz aylarında sarı altın olarak bilinen ayrıca önemli bir ekonomik geliri oluşturan ve sonbaharda da altın yaprakları olarak bilinen kayısı bahçeleri başta doğa tutkunları olmak üzere fotoğrafçıların da ilgi odağı olmuş durumda. Her yıl sonbaharda kayısı bahçelerinin sarı yapraklarını kadrajına alan Iğdırlı fotoğraf sanatçısı ve Coğrafya öğretmeni Mehmet Özcan, "Kasım aylarının başında kayısı ağaçları sarı bir ton alıyor. Buda fotoğraf çeken ve fotoğrafçılık hobisi olanlar için harika bir görüntü oluşturuyor. Şehir dışında hatta ülke dışında gelip buraların fotoğrafını çeken insanlar var. Bizde Kasım aylarının başlarından bu fotoğrafları çekmeye başlıyoruz. Bu güzellik 15 Kasıma kadar sürüyor. Herkesi bu güzelliği görmeye bekliyoruz. Günler geçtikçe sarı ton daha çok ortaya çıkacak. Biz bu tonların hepsini yakalamaya çalışıyoruz" dedi.

Eşsiz güzellikleri içinde barından ve kış mevsiminin habercisi olan kayısı ağaçlarının yaprak dökmesiyle oluşan renk cümbüşüne hayran olduğunu belirten Murat Akkuş; "Bizler hafta sonu gezilerimizde diğer sosyal faaliyetlerimizde buraları tercih ediyoruz. Kayısı bahçelerinin yaprak dökümleri yerlere göre değişiklik gösterebiliyor. Şehir dışında gelen doğaseverler bu mevsimde buraları fotoğraflamak için çok geliyorlar. Bizlerde bu mevsimde güzel havanın ve güneşin olduğu bu günlerde doğanın keyfini çıkartıyoruz ve bahçelere kendimizi atıyoruz" dedi.

Iğdır kayısı bahçelerinin sonbahar renkleri ihtişamıyla görenleri kendine hayran bırakıyor
Iğdır kayısı bahçelerinin sonbahar renkleri ihtişamıyla görenleri kendine hayran bırakıyor
Iğdır kayısı bahçelerinin sonbahar renkleri ihtişamıyla görenleri kendine hayran bırakıyor
Iğdır kayısı bahçelerinin sonbahar renkleri ihtişamıyla görenleri kendine hayran bırakıyor

Sonbahar, Türkiye, Kasım, Iğdır, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Iğdır kayısı bahçelerinin sonbahar renkleri ihtişamıyla görenleri kendine hayran bırakıyor - Son Dakika


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