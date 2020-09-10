Iğdır -Kayısı bahçesinde film gösterimi - Son Dakika

Kayısı bahçesinde film gösterimi

IĞDIR'da bisiklet kulübü üyeleri kayısı bahçesine kurdukları beyaz perdede sosyal mesafe kuralına uyarak Türk Alman ortak yapımı olan 'Temmuzda' filmini izledi. İlk defa kayısı bahçesinde film izlediklerini belirten grup üyeleri pandemi nedeniyle açık alan etkinliklerine katıldıklarını belirtti.

İskender Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, İrem bağlarında açık havada film etkinliği düzenledi. İrem bağlarına düzenlenen tura katılan 50'ye yakın bisikletli, bahçede kurulan beyaz perdede film izleme keyfi yaşadı. Pandemi nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edilen etkinlikte bahçeye sinema biletleriyle giren grup üyeleri sandalyede ya da çimenlere oturarak Fatih Akın'ın yönetmenliğini yaptığı Türk-Alman ortak yapımı 'Temmuzda' filmini izledi. İlk defa kayısı bahçesinde film izlediklerini söyleyen bisikletliler, koronavirüs nedeniyle açık hava etkinliğine katıldıklarını söyledi.

Iğdır Ağrı Dağı Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ümit Sönmez, "Sportif etkinliklerimizi doğa ile bütünleştirirken bu kez sanatı da kattık. Bölgemizin en gözde doğal güzelliklerinden 'İrem Bağları'na' bisiklet turu düzenleyerek bağ içinde açık hava sinema gösterimi yaptık. Pandemi sürecinde ağırlık verdiğimiz açık alan etkinliklerine sinema gösterimini de ekledik. Hem yeşilliğin içinde bol oksijen alarak doğanın tadını çıkardık hem de dolunayın altında filmimizi izledik. Çok eski bir kültür olan açık hava sinemalarının ruhunu yaşatmak bunu bisiklet sporu ile bütünleştirmek adına bu etkinliklerimiz devam edecek" dedi.