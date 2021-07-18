Iğdır Kayısı Cup\'ta Heyecan Sona Erdi

İlimizde bu yıl ilki düzenlenen, 33 ilden 150 sporcunun katıldığı 'Iğdır Kayısı Cup Tenis Turnuvası' ödül töreniyle sona erdi. Çekişmeli geçen maçlar sonunda turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri Vali H. Engin Sarıibrahim, turnuvanın sponsoru olan Alagöz Holding'in sahibi Cantürk Alagöz, İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Ödül töreninde konuşan Vali Sarıibrahim, " Iğdır Ovası'nda düzenlenen tenis turnuvasının finalindeyiz. Katılımcılara, sporculara teşekkür ederim. Turnuvanın organizasyonunda ve sporcu çocuklarımıza desteklerinden dolayı Alagöz Holding'e ayrıca teşekkür ediyorum. Seneye daha çok katılımla tekrar burada olmak dileğiyle. Iğdır Ovası'nda, Serhat coğrafyasında sporun, kardeşliğin, barışın yayıldığı ve büyüdüğü günleri görmek istiyoruz. Allah sporcularımızın yollarını ve bahtlarını açık etsin. " dedi.