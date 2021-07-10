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SPOR Iğdır Kayısı Cup tenis turnuvası başladı - Son Dakika

SPOR Iğdır Kayısı Cup tenis turnuvası başladı

10.07.2021 17:00

Iğdır'da bu sene ilki düzenlenen Iğdır Kayısı Cup tenis turnuvası bugün başladı.

Iğdır'da bu sene ilki düzenlenen Iğdır Kayısı Cup tenis turnuvası bugün başladı. Iğdır Gençlik ve Spor Kulübü'nün ev sahipliği yaptığı turnuva, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer'in açılış konuşmalarıyla başladı. 33 ilden 150 sporcunun mücadele ettiği turnuvada kupalar sahiplerini 17 Temmuz Cumartesi günü bulacak.

'Serhat şehrimizde, güneşin ilk doğduğu şehrimizde, Iğdır Ovası'nda ova beylerinin yerine hepiniz hoş geldiniz' diyerek törendeki konuşmasına başlayan Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, 'Bizler hem Valiliğimiz hem Belediyemiz sporla ilgili faaliyetlerde tesisleşme anlamında Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun bizlere verdiği sonsuz destekle, hem İl Müdürlüğümüzün hem de sponsorlarımızın verdiği destekle sporun Iğdır Ovası'nda yeniden bir güneş açtıracağına inanıyoruz. Burada sporla birlikte diyoruz ki, inandık başaracağız, inanın başaracağız. Biz burada sporun birleştirici gücüne, kardeşliğine ve sporun bize katacağı her şeye inanıyoruz. Yurdun dört bir tarafından Hakkari'den, Samsun'dan, Edirne'den, Antalya'dan buraya gelip bu turnuvaya katılan sporcu kardeşlerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizler bu coğrafyada, sınır boylarında Türk milletinin birliğini, kardeşliğini, dirliğini göstermek, sporla beraber gelişen karakterimizi, ileriye bakışımızı, tarihteki gücümüzü geleceğe göstermemizi tekrar yaşayacağımıza inanıyorum' dedi. Tenisin Türkiye'de her yerde, her koşulda, herkesin yapabileceği bir spor haline geldiğinin altını çizen Vali Sarıibrahim bu değişimin ülkenin son 20 yıldaki gelişimini, büyümesini göstermekte olduğunu ifade etti. Avrupa ve dünya şampiyonlarının çıktığı, Grand Slam'lerde Türk sporcuların isimlerinin yer aldığı günlerin de görüleceğini dile getiren Sarıibrahim, 'Sınır boyunda, Anadolu coğrafyasında birliğimizi, kardeşliğimizi, mutluluğumuzu, refahımızı görmek istiyoruz. Buna katkı veren Federasyon Başkanımıza, buradaki sporcu kardeşlerimize, bizleri destekleyen başta Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu ve ekibine sonsuz teşekkür etmek istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun, rekabet olsun, kardeşlik kazansın diyorum' diye konuştu.

'TENİSİN TÜRKİYE'YE YAYILMASINI SİZLERLE BERABER BAŞARDIK"

Federasyon olarak tenisin Türkiye'de her yerde, her zaman, herkes tarafından oynanabileceğine inandıklarını ve bunun için gayret gösterdiklerini kaydeden Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ise 'Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 'Sporu Tabana Yayıyoruz' projesiyle başlayan süreçlerde biz de Türkiye Tenis Federasyonu olarak Türkiye'nin her yerinde bunu yapmaya başladık. Tenisin Türkiye'ye yayılmasını sizlerle beraber başardık. Katılan sporcularımız, antrenörlerimiz, illerden gelen yöneticilerimiz, Türkiye'nin birçok kulübünden bizleri ziyarete gelen kulüp başkanlarımızla beraber başardık. Kulüp başkanlarımız kardeş kulüp ilan edecekleri kulüplerimizle görüştüler. 33 ilden 150'ye yakın sporcuyla Iğdır'ın, bu güzel şehrimizin sportif faaliyetlerle ön plana çıkmasını başardık? dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tesisleşme noktasında Türkiye'nin her yerinde çalışmaları olduğuna ve özellikle kortların yapımı konusunda ilgi ve alakanın son derece yüksek olduğuna dikkat çeken Durmuş, 'Bu noktada Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da branşımıza, tesisleşmede ve bütün projelerimizde destek verdiği için sizlerin adına ben teşekkür ediyorum. Misafirperverlikleriyle Sayın Valim, İl Müdürüm, protokolümüz, esnaf arkadaşlarım bizleri son derece güzel karşıladı. Burada bir ilki de başardık; 20'den fazla beden eğitimi öğretmenimiz gönüllü esasıyla bu turnuvada çalışıyor. Uluslararası bir turnuvada olabilen bu görüntüleri Iğdır gibi güzel bir ilimizde görmemizi sağlayan beden eğitimi öğretmenlerimize minnettarım. Esnaf arkadaşlarımızın heyecanını, gençlerimizin, sporcularımızın tenis oynayabilme aşkını gördükçe ayrıca mutlu oluyoruz. İyi ki buradayız diyoruz. Gençler, asıl hedefimiz dünyanın en iyi sporcusu olabilmek, şimdi onu başaracağız' diye konuştu.

'GELECEK NESİLLERİN SPORU SEVMESİ ADINA IĞDIR KAYISI CUP'I DÜZENLEDİK"

Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer de gelecek nesillerin sporu sevmesi adına Iğdır Kayısı Cup'ın düzenlendiğini ifade etti. Iğdır Valisine, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanına, sponsorlara ve tüm davetlilere teşekkür eden Yavaşer, 'İnşallah sizlerle bu turnuva boyunca güzel anlar geçiririz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum' diyerek sözlerini tamamladı.

Açılışta Kafkas halk oyunları oynandı. Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş turnuvaya katılan sporcularla gösteri maçı yaptı.

SPOR Iğdır Kayısı Cup tenis turnuvası başladı
SPOR Iğdır Kayısı Cup tenis turnuvası başladı
SPOR Iğdır Kayısı Cup tenis turnuvası başladı
SPOR Iğdır Kayısı Cup tenis turnuvası başladı
SPOR Iğdır Kayısı Cup tenis turnuvası başladı
SPOR Iğdır Kayısı Cup tenis turnuvası başladı
SPOR Iğdır Kayısı Cup tenis turnuvası başladı
SPOR Iğdır Kayısı Cup tenis turnuvası başladı

Engin Sarıibrahim, Türkiye, Tenis, Iğdır, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Iğdır Kayısı Cup tenis turnuvası başladı - Son Dakika Spor


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