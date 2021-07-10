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Iğdır Kayısı Cup Tenis Turnuvası Başladı - Son Dakika

Iğdır Kayısı Cup Tenis Turnuvası Başladı

10.07.2021 21:10
Iğdır Kayısı Cup Tenis Turnuvası Başladı, System.String[]

Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet programında yer alan ve 33 ilden 150 sporcunun katılım sağladığı Iğdır Kayısı Cup Büyükler Tenis Turnuvası saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kafkas Halk Oyunları Ekibi'nin dans gösterisi sonrası başladı.

Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet programında yer alan ve 33 ilden 150 sporcunun katılım sağladığı Iğdır Kayısı Cup Büyükler Tenis Turnuvası saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kafkas Halk Oyunları Ekibi'nin dans gösterisi sonrası başladı. Iğdır Valiliği, Iğdır Belediyesi ile Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda Alagöz Holding sponsorluğunda yapılan turnuva 17 Temmuz tarihine kadar kademeli bir şekilde devam edecek. Turnuva açılış törenine Vali/Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, Belediye Başkan Yardımcısı Ferdi Turan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer ile çok sayıda protokol üyesi ve yarışmacı katıldı. "Tenis, Türkiye'de her koşulda herkesin yapabileceği bir spor haline geldi" Turnuvanın açılış konuşmasını yapan Vali H. Engin Sarıibrahim, "Serhat şehrimizde, güneşin ilk doğduğu ilimizde, Iğdır ovamızda Ova Beyleri yerine hepinize hoş geldiniz diyor sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sporun bu ovada yeniden bir güneş açtıracağına inanıyorum. Burada sporla birlikte diğer takım ve bireysel oyunlarda olduğu gibi diyoruz ki 'İnandık başaracağız; inanın başaracağız'. Burada sporun birleştirici gücüne, kardeşliğine ve bizlere katacağı her şeye inanıyoruz. Yurdun dört bir tarafından buraya gelip bu turnuvaya katılan misafirlerimize, sporcu kardeşlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Tenis, Türkiye'de her koşulda herkesin yapabileceği bir spor haline geldi. Bu da ülkenin son 20 yıldaki gelişimini, değişimini ve büyümesini gösteriyor. Bizler bunun daha da büyüdüğünü, içimizden Avrupa şampiyonlarının çıktığını, dünya şampiyonlarının çıktığını Grand Slam'larda Türk sporcularının adının yer aldığı günleri görmek istiyoruz. Turnuvaya destek veren başta Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu olmak üzere Tenis Federasyonu Başkanımıza, sporcularımıza ve bizleri destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi. "20'den fazla beden eğitimi öğretmenimiz gönüllülük esasıyla bu turnuvada hizmet ediyor" "Kayısı Cup" Büyükler Tenis Turnuvası'nı izlemek için Iğdır'a gelen Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, 33 ilden yaklaşık 150 sporcunu bu turnuvada ter dökeceğini söyledi. Bu tür turnuvalara Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ciddi katkıları olduğuna değinen Başkan Durmuş, "Sevgili arkadaşlar biz Türkiye Tenis Federasyonu olarak her zaman inandığımız, hayal ettiğimiz, düşündüğümüz ve savunduğumuz şey tenisin her zaman, her yerde, herkes tarafından oynanabilen bir spor olmalı düşüncesini taşıyoruz. Bakanlığımızın 'Sporu tabana yayıyoruz' projesi ile başlayan süreçte biz de Türkiye Tenis Federasyonu olarak Türkiye'nin her alanında bunu yapmaya başladık. Bunu da sizlerle beraber başardık. 33 ilde 150'ye yakın sporcuyla Iğdır'ımızın 'Kayısı Cup' adıyla her kesimin tarafından bilinmesi için bu sportif faaliyetimizi yapmaya başladık. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın tesisleşme noktasında Türkiye'nin her noktasında hele hele tenis kortlarının yapıldığını çok fazlasıyla görebiliyoruz. Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na da bizim branşımıza tüm projelerimizde destek verdiği için sizler adına kendisine teşekkür ediyorum. Biz Türkiye'de birçok noktada turnuva yapıyoruz. Bu turnuvalarda da gönüllülük esasını çok önemsiyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürümden aldığım bilgiye göre 20'den fazla Beden Eğitimi Öğretmenimiz gönüllülük esasıyla bu turnuvada hizmet ediyor. Iğdır gibi güzel bir ilimizde canı gönülden turnuvaya destek veren Beden Eğitimi Öğretmenlerimize minnettarım. Kendilerine saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmalar sonrası Vali H. Engin Sarıibrahim, ile Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ellerine aldıkları raketlerle kısa bir maç yaptı. Maçın ardından tenis kortları, uzun zamandır turnuvaya hazırlanan yarışmacılara bırakıldı.

Iğdır Kayısı Cup Tenis Turnuvası Başladı

Münir Karaloğlu, Türkiye, Iğdır, Tenis, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Iğdır Kayısı Cup Tenis Turnuvası Başladı - Son Dakika


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