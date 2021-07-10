Üye Girişi
Iğdır, "Kayısı Cup" tenis turnuvasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor - Son Dakika

Iğdır, "Kayısı Cup" tenis turnuvasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

10.07.2021 00:58
Iğdır,

Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet programında yer alan ve 33 ilden 148 sporcunun katılacağı Kayısı Cup Büyükler Tenis Turnuvası, 10-17 Temmuz tarihleri arasında Iğdır'da yapılacak.

Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet programında yer alan ve 33 ilden 148 sporcunun katılacağı Kayısı Cup Büyükler Tenis Turnuvası, 10-17 Temmuz tarihleri arasında Iğdır'da yapılacak.

Iğdır dev bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet programında yer alan Yaz Kupası Büyükler Tenis Turnuvası bu sene Iğdır'da düzenlenecek. Yapılacak dev organizasyon ile şehrin ve kayısı meyvesinin tanıtımının da hedeflendiği için turnuvaya "Kayısı Cup" ismi verildi. 10-17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak turnuvaya 33 ilden 148 sporcu katılacak. Turnuvada Iğdır adına yaklaşık 30 sporcu yer alırken, bu sporculardan 3 tanesi ise 24 kişiden oluşan ana tabloda yarışacak. Turnuva, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan 4 farklı tenis kortunda gerçekleştirilecek.

"Bu turnuva ilk kez Iğdır'da yapılacak"

10-17 Temmuz tarihleri arasında Iğdır'da düzenlenecek olan turnuva için ekipler aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürürken yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet programında yer alan 33 ilden 148 sporcunun katılacağı Iğdır Kayısı Cup Tenis Turnuvası'nı düzenleyeceğiz. 10-17 Temmuz tarihleri arasında milli sporcuların ağırlıkta olduğu yarışmacı kafilesi Iğdır'da 7 gün boyunca yarışacak. Alagöz Holding sponsorluğunda gerçekleşecek turnuvamıza Türkiye'nin her tarafından sporcu katılacak. Amacımız burada spor turizmini, sporun tanıtımını ve ilimizin tanıtımını gerçekleştirmek. Bu turnuva ilk kez Iğdır'da yapılacak. Bunun devamı da gelecek. Gelecek sene Kayısı Cup'ın branşlarını da arttırmayı planlıyoruz. İlimizin 3 devlete sınırı var. Onların da katılımını sağlayarak ulusal ve uluslar arası bir organizasyon yapıp ilimizi ve ülkemizi hem spor alanında hem de spor turizmi alanında tanıtacağız. 33 ilden 148 sporcu turnuvaya katılım sağlayacak. Iğdır'dan turnuvaya katılım sağlayacak sporcularımızdan da güzel başarılar bekliyoruz. Bizim sporcular daha çok gençler. Gelen diğer sporcular daha tecrübeli ama bizim sporcularımız da onlarla yarışarak bu tecrübeyi kazanacaklar ve ülkemizi temsil eder hale gelecekler" dedi.

"Iğdır ilimiz adına Ana Tablo'dan 3 sporcu ile katılıyoruz"

5 yıl öncesine kadar Iğdır'da tenis kortu dahi bulunmadığına değinen Tenis Antrenörü Yasin Yusuf Yılmaz, şimdi ise 4 tane tenis kortu ile büyük turnuvalara ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Turnuvaya yaklaşık 30 sporcu ile katıldıklarını belirten Yılmaz, konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

"Bölgemizde ve ilimizde ilk defa yaz kupasını alan il olduk. Burada Iğdır ilimiz adına ana tablodan 3 sporcu ile katılıyoruz. Ana tablo 24 sporcudan oluşuyor zaten. Biz de 3 sporcumuzu kattık ana tabloya. Normalde 28'e yakın sporcumuz var. Geri çekilmeler olması halinde 2 tane daha sporcumuz turnuvaya katılabilecek. Bu durum bizim için büyük bir başarı. Bundan 5 yıl öncesine kadar ilimizde tenis kortu dahi yokken şimdi 4 tane kortumuz var ve müsabakalara da ev sahipliği yapıyoruz. Şu anda Iğdır'da şöyle bir heyecan var; 33 tane il bu turnuvaya katılıyor ve burada ferdi sporcular hariç. Ferdi sporcuların geldikleri illerle beraber tahmini 60'ın üzerinde il katılmış olacak turnuvaya. Başarının kıstasları bizim için önemlidir. Bu turnuva büyükler turnuvası, bizim turnuvaya kazandırdığımız sporcularımızın en büyüğü 14 yaşındaki Suat Özsular isimli sporcumuz. Diğer 2 sporcumuz 13 yaşında. ve bu çocuklar seri başı ana tablodalar. Ben bir antrenör olarak başarı elde etmelerini bekliyorum. Ama bu turnuvaya katılabilmek bile bizim için büyük bir başarı." - IĞDIR

Türkiye, Tenis, Iğdır, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Iğdır, 'Kayısı Cup' tenis turnuvasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'de aşılanma yaşı 16'ya düştü 00:32 Türkiye'de aşılanma yaşı 16'ya düştü Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı 22:53 Dilan Çiçek Deniz, Thor Saevarsson'la dudak dudağa yakalandı Fransız Le Figaro: Türkiye sadece 15 yılda başlıca SİHA üreticilerinden oldu 22:18 Fransız Le Figaro: Türkiye sadece 15 yılda başlıca SİHA üreticilerinden oldu
Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti 21:34 Pfizer/Biontech aşısı yaptıran kadınlardan göğüs büyümesi şikayeti Piknik faciası! Gölete düşen yeğen ve onu kurtarmak isteyen amca boğuldu 20:22 Piknik faciası! Gölete düşen yeğen ve onu kurtarmak isteyen amca boğuldu Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi 18:22 Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi
'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu 17:06 'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten 16:58 Alkollü kadın polisi çileden çıkardı! Gazetecilere saldıran kadın: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten

Son Dakika Haberleri
17:08 Son Dakika: Galatasaray'dan bomba atak! Ankara Keçiörengücü'nde forma giyen Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna kattı
17:06 Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı
16:50 Barcelona, Rapid Wien forması giyen Türk futbolcu Yusuf Demir'i kadrosuna dahil etti
16:48 28 Şubat davasında 14 sanığa verilen müebbet hapis cezası onandı
16:47 AK Parti'li başkana soruşturma! Seyir halindeyken otomobilinden ateş açmıştı
16:45 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarını tanıttı! Formada yer alan Atatürk detayı dikkat çekti
16:30 Eski eşinin kurşun yağdırdığı Sabiha, adliyeye sedye ile gitti: Sürünerek de olsa gelecektim
16:18 Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı
16:15 Başörtülülere nefret söyleminde bulunan doktora öğrencisi Twitter'da gündem oldu! Tepki çığ yağıyor
16:07 Seda Sayan'dan, Demet Akalın'a Gelinim Mutfakta göndermesi: Ekmek almam, kazandırırım
Fabio Capello: Türk Milli Takımı sahada yok gibiydi Fabio Capello: Türk Milli Takımı sahada yok gibiydi         
00:41
Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi Yılın aşk bombası patladı! Kaan Yıldırım'ı çabuk unutan Hadise, ünlü iş insanıyla görüntülendi         
00:27
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı, sevgilisine atılan çirkin mesajları ifşa etti         
22:24
Adını taşıyan üniversitede konuşan Abdullah Gül'den gençlere tavsiye: Aklınızı kiraya vermeyin Adını taşıyan üniversitede konuşan Abdullah Gül'den gençlere tavsiye: Aklınızı kiraya vermeyin         
21:59
Zuhal Topal'dan botoks ve dolgu yaptırıp saklayan ünlülere esprili gönderme Zuhal Topal'dan botoks ve dolgu yaptırıp saklayan ünlülere esprili gönderme         
21:18
Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor         
19:03
Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı Cem Uzan, el koyulan şirketlerini satın alanlara 69 milyar euroluk tazminat davası açtı         
17:07
Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım Son dakika! Erdoğan'dan bayram tatili açıklaması: 9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişte duyuracağım         
17:01
Selda Bağcan'a Selda Bağcan'a "Düşen hep yerde mi kalır" şarkısı için telif cezası         
16:34
Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı Olay olacak aşk iddiası: Çağla Şıkel ile Kaan Yıldırım ilişki yaşamaya başladı         
16:19
Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan iki şüpheli tutuklandı Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada teslim olan iki şüpheli tutuklandı         
14:10
Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap Genç kadına öpücük atıp, cinsel organını gösteren sapığa hakimden tokat gibi cevap         
13:05
Tosuncuk'un Uruguay'da savcıyla anlaşma yapmış! Lüks villa ve Ferrari'yi ucuza gitmiş Tosuncuk'un Uruguay'da savcıyla anlaşma yapmış! Lüks villa ve Ferrari'yi ucuza gitmiş         
12:51
Uzman çavuşun ''Sevdiğim kadın'' dediği kişi katili oldu! Korkunç cinayet sonrası yeni detaylar ortaya çıktı Uzman çavuşun ''Sevdiğim kadın'' dediği kişi katili oldu! Korkunç cinayet sonrası yeni detaylar ortaya çıktı         
11:49
Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi Camdaki Kız'ın başarılı oyuncusu Hamza Yazıcı, sevgilisi Şenay Forbes ile görüntülendi         
11:43
Fenomen Samet Liçina, arkadaşı Kerimcan Durmaz'a eşcinsellik testi yaptı! Sonuç ikiliyi kahkahaya boğdu Fenomen Samet Liçina, arkadaşı Kerimcan Durmaz'a eşcinsellik testi yaptı! Sonuç ikiliyi kahkahaya boğdu         
11:11
"Bakire olduğunu biliyorum bana güven" diyerek kandırdı! Genç kadını önce dövdü, sonra tecavüz etti         
10:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2021 04:41:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Iğdır, "Kayısı Cup" tenis turnuvasına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement