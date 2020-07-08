Iğdır kayısısı mevsimlik işçilere emanet - Son Dakika

Iğdır kayısısı mevsimlik işçilere emanet

Kayısı üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden olan Iğdır'da hasat, mevsimlik işçiler tarafından yapılıyor.

Kayısı üretiminde Türkiye'nin önemli merkezlerinden olan Iğdır'da hasat, mevsimlik işçiler tarafından yapılıyor.

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Sahip olduğu iklimi ve coğrafi şartları dolayısıyla "Doğu'nun Çukurova'sı" olarak nitelendirilen Iğdır'daki 39 bin dönüm arazide kayısı hasadı devam ediyor.

Yaklaşık 40 bin ton rekoltenin gerçekleşmesi beklenen kentteki hasat, her yıl mevsimlik işçilerce gerçekleştiriliyor.

Hava sıcaklığının zaman zaman 35 derecenin üzerine çıktığı Iğdır'a aileleriyle yurdun farklı illerinden gelen mevsimlik işçiler, ağaçlardaki kayısıları toplayıp sınıflarına göre ayırarak araçlara yüklüyor. Iğdır kayısısı, araçlarla batı illerine sevk ediliyor.

Kayısıları dikkatle toplayan işçiler, günlük mesailerinin bitiminde yevmiyelerini alıp kiraladıkları evlerine dönerek yaşantılarını sürdürüyor.

Üreticilerden Musa Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dışarıdan gelen mevsimlik tarım işçilerinin kayısı hasadında çiftçilerin işlerini çok kolaylaştırdığını söyledi.

Kayısının olgunlaştıktan sonra 15 gün gibi kısa sürede ağaçtan toplanması gerektiğini ifade eden Demirci, "Kayısı 15 gün içerisinde toplanmasa ağaçtan dökülür, bu nedenle dışarıdan gelen işçiler sayesinde ürünümüzü dökülmeden topluyoruz. Şu anda hasadın başlamasıyla Muş, Van, Diyarbakır, Konya, Bitlis ve Mersin'den gelen işçiler sayesinde ürünümüzü bozulmadan topluyoruz." dedi.

Bitlis'ten mevsimlik işçi olarak gelen Harun Durmaz da "Özellikle kayısı hasadı olduğu dönemlerde buraya geliyoruz. Mevsimin başlamasıyla Iğdır'daki kayısı hasadı 20 gün sürüyor. Buradan mevsim bittikten sonra yine kayısı toplamak için Kars Kağızman'a gidiyoruz. Günlük 100 lira yevmiye alıyoruz, askere gitmeye hazırlanıyorum, bu nedenle böyle geçici işler yapıyorum." diye konuştu.

Bitlis'ten gelen üniversite öğrencisi Edanur Bekci ise, "Konya'da sosyoloji bölümünü okuyorum, okul masraflarımı çıkarmak için buradayım. 10 gün önce Iğdır'a geldim, sanırım burada bir 10 günlük daha işimiz var. Kayısılar bitene kadar burada çalışacağız." ifadesini kullandı.

"Türkiye'nin en güzel kaysısı burada yetişiyor"

Konya'dan gelen Mehmet Sağlam da 20 yıldır Iğdır Ovası'na çalışmak için geldiğini belirterek, "Türkiye'nin en güzel kayısısı burada yetişiyor. Ben buraya kayısı ambalaj işi yapmak için geliyorum. Burası benim için ekmek kapısı. Her sene çalışmak için Iğdır Ovası'na geliyorum. Burası ikinci Çukurova, bizim Konya'daki mevsimlik işçiler için burası ekmek kapısıdır." dedi.

Türkiye, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Iğdır kayısısı mevsimlik işçilere emanet - Son Dakika
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