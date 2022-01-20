Kış koşullarına rağmen 18 kuş türüne ev sahipliği yapıyor - Son Dakika

Iğdır'ın çetin kış şartlarında bile 18 kuş türüne ev sahipliği yaptığı tespit edildi.

Coğrafi yapısı ve konumu nedeniyle birçok yaban hayvanını barındıran kent, kuş çeşitliliği açısından Türkiye'nin en zengin bölgeleri arasında yer alıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce kentteki Aras-Karasu sulak alanlarında kış ortası kuş sayımı çalışması yapıldı.

DKMP Iğdır Şube Müdürlüğü ile Iğdır Üniversitesi Kuş Merkezi (KUŞMER) Müdürlüğü ekipleri ve gönüllülerin katılımıyla yapılan çalışmada, teleskop, dürbün ve fotoğraf makineleri kullanıldı.

Doğu Anadolu'da en fazla kuş türünün yaşadığı illerden olan ve şu sıralar çetin kış koşullarının olduğu Iğdır'da çalışma yapan ekipler, sulak alanlarda 18 türden toplam 1141 kuşu kayıt altına aldı.