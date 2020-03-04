Iğdır koluna şarapnel parçası isabet eden gazi, idlib'e arkadaşlarının yanına dönmek istiyor - Son Dakika

Koluna şarapnel parçası isabet eden gazi, İdlib'e arkadaşlarının yanına dönmek istiyor

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim askerlerinin havan saldırısında sağ kol ve bileğine isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralanan Iğdırlı Uzman Çavuş Ercan Babat (27), bir an evvel iyileşip, arkadaşlarının yanına dönmek istediğini söyledi.

İdlib kentinde 24 Şubat günü rejime bağlı unsurlar tarafından düzenlenen havan saldırısında Uzman Çavuş Ercan Babat, yaralandı. Sağ kolu ve biliğine şarapnel isabet eden Babat, Hatay Devlet Hastanesi'nde ilk müdahele yapıldıktan sonra Ankara GATA'ya sevkedildi. Burada tedavisi tamamlanan Babat, Iğdır'da yaşanan ailesinin yanına gönderildi.

Hacer-Ali Babat çiftinin 3 çocuğundan biri olan ve 11 ay önce uzman çavuş olarak göreve başlayan Babat, 24 Şubat'ta İdlib'de hain bir saldırıya uğradık. Şarapnel parçası sağ kolum ve bileğime isabet etti. Hatay Devlet Hastanesi'nde ilk müdahaleden sonra GATA'ya sevk ettiler. Orada yapılan muyane sonrası evime gönderdiler. Şuan iyiyim ailemle birlikteyim. Devletimizin ve doktarlarımızın bize iyi bakması sebebiyle şuan buradayız. Biran önce iyelişip birliğime katılmak arkadaşlarıma omuz vermek istiyorum diye konuştu.

Oğlunun yanında olmasına ve iyileşmesine sevinen ancak şehit haberlerine üzüldüğünü söyleyen anne Hacer Babat, Oğlum iyileşti yanımızda. Allah devletimizden razı olsun, hamd olsun, binlerce şükür olsun. Diğer yaralı askerlerimizede Allah yardım etsin, şifa versin. Allah şehit olanların ailesinede sabır versin dedi.

Baba Ali Babat ise Çok şükür oğlumuza kavuştuk, şuan yanımızda. Allah Türkiye'mize devletimize, bayrağımıza zeval vermesin. Dimdik ayaktayız, kimseye boyun eğmedik. Oğlumuzun iyileşip tekrar birliğine dönmesini istiyoruz diye konuştu.