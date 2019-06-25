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IĞDIR LEYLEKLER 6 YILDIR CAMİNİN MİNARESİNDEN AYRILMIYOR

1 saat önce

IĞDIR'ın Melekli beldesindeki Güneşli Mahallesi'nde Hüseyin Camii'nin minareleri 6 yıldır leyleklere yuva oluyor.

IĞDIR'ın Melekli beldesindeki Güneşli Mahallesi'nde Hüseyin Camii'nin minareleri 6 yıldır leyleklere yuva oluyor. Caminin minarelerinde kuluçkaya yatan leylekler belde halkı tarafından da titizlikle korunuyor. Merkez Melekli Beldesi Güneşli Mahallesi'ndeki Hüseyin Camii 2012'de restore edilerek ibadete açıldı. Caminin iki minaresi bir süre sonra leyleklerin yuvası oldu. 2013 yılında Iğdır'a göç eden leylekler caminin iki minaresine yuva yaptı. Yuvada kalan leylekler kuluçkaya yattı. İklimi itibariyle Doğu Anadolu'nun Çukurovası olarak tabir edilen Iğdır'dan kış aylarında da göç etmeyen leylekler vatandaşlar tarafından da titizlikle korunuyor. Minarelerdeki leylek ailesi yoldan geçenlerin de ilgisini çekiyor. Belde sakinlerinden Sabahattin Artantaş, Leylekler yıllardır yaz ve kış demeden burada yaşıyor. Cami minaresindeki bu yuvada yumurtlar ve kuluçkaya yatarlar. Yumurtalardan çıkan yavrularını büyüten leylekler 6 yıldır bu minarede yaşıyor diye konuştu.
IĞDIR LEYLEKLER 6 YILDIR CAMİNİN MİNARESİNDEN AYRILMIYOR
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 12:08 Kaynak: DHA
Merkez, Güneşli, Melekli, Iğdır, Güncel
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