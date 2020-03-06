Iğdır Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır Mehmetçik için tek yürek oldu - Son Dakika

Iğdır Mehmetçik için tek yürek oldu

6 saat önce

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara ve şehit olan tüm askerler için Iğdır halkı tek yürek oldu.

Iğdır Mehmetçik için tek yürek oldu, System.String[]

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara ve şehit olan tüm askerler için Iğdır halkı tek yürek oldu.


Cuma namazı sonrası yürüyüş düzenleyerek Zübeyde Hanım Bulvarına akın eden vatandaşlar, şehitler için toplandı. Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlerimizin tek tek isimlerinin okunmasının ardından vatandaşlar Beşşar Esad'ı lanet okuyarak kınadı.


Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen programda konuşan Iğdır Valisi Enver Ünlü, "Biz, bu programı düzenlerken Fatih Kara kardeşimizden henüz haberimiz yoktu. Bir ve beraber olduğumuzu serhat boyu Iğdır'dan bütün dünyaya haykıralım istedik. İnşallah, İdlib Harekatı ve Bahar Kalkanı'nın son şehidi olur. Son şehit Iğdır'ımıza nasip oldu. Bundan yaklaşık bir yıl evvel Erhan Çiyapul kardeşimizi şehadete uğurlamıştık. Allah onlardan razı olsun. Onların şahsında bütün şehitlerimizden razı olsun. O kardeşimiz, babasına ve annesine ben 'şehit olacağım' diyor. 'Sizi şehit annesi ve şehit babası yapacağım' diyor. İçine doğmuş. Onlar seçilmiş insanlar. Onlar için üzüleceğiz tabi ki. Tabi ki yüreğimiz yanacak ama onlar gerçekten Peygamber Efendimize komşulukla şereflenmiş ve bizlere şefaat edebilecek seçilmiş insanlar. Allah onlardan razı olsun" dedi.


Program, şehidin amcası Ali Kara'nın okuduğu şiirin ardından sona erdi. - IĞDIR

Suriye, İdlib, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:55 Kaynak: İHA
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