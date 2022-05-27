Iğdır merkezli 4 ilde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 31 kişi yakalandı - Son Dakika
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Iğdır merkezli 4 ilde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 31 kişi yakalandı

27.05.2022 17:28

Iğdır merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, ucuz fiyata hayvan satma bahanesiyle irtibat kurdukları kişileri dolandırdıkları öne sürülen 3'ü kamu görevlisi 31 kişi gözaltına alındı.

Iğdır merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, ucuz fiyata hayvan satma bahanesiyle irtibat kurdukları kişileri dolandırdıkları öne sürülen 3'ü kamu görevlisi 31 kişi gözaltına alındı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, kentte sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla ucuz fiyata küçükbaş hayvan sattıklarını vadederek irtibat kurdukları alıcıları dolandırdıkları tespit edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce, genişletilen çalışmalar sonucu, şebeke mensuplarının, sosyal medya üzerinden irtibat kurdukları kişileri hayvan satma bahanesiyle çağırdıkları Iğdır'da karşılayıp satılacak hayvanlar karşılığında "kapora" adı altında para aldıktan sonra ortadan kayboldukları belirlendi.

Bu şekilde çok sayıda vatandaşı milyonlarca liralık zarara uğrattıkları anlaşılan şebekeye yönelik Iğdır'ın yanı sıra Bursa, Van ve Kars'taki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Jandarmanın bazıları zırhlı 49 araç ve 207 personelin katılımıyla yaptığı operasyonda 3'ü kamu görevlisi 31 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 26 bin lira, 99 tarihi değere sahip altın sikke, 410 gram uyuşturucu, çok sayıda senet, sahte hayvan nakil belgeleri, 27 cep telefonu ve farklı kişiler adına kayıtlı olan ve suçta kullanılan GSM kartları ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Iğdır merkezli 4 ilde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 31 kişi yakalandı
Iğdır merkezli 4 ilde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 31 kişi yakalandı
Iğdır merkezli 4 ilde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 31 kişi yakalandı
Iğdır merkezli 4 ilde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 31 kişi yakalandı
Iğdır merkezli 4 ilde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 31 kişi yakalandı
Iğdır merkezli 4 ilde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 31 kişi yakalandı
Iğdır merkezli 4 ilde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 31 kişi yakalandı
Iğdır merkezli 4 ilde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 31 kişi yakalandı
Iğdır merkezli 4 ilde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 31 kişi yakalandı
Iğdır merkezli 4 ilde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 31 kişi yakalandı

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Iğdır merkezli 4 ilde dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 31 kişi yakalandı - Son Dakika
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