Iğdır merkezli 6 ilde 17 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır merkezli 6 ilde 17 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika

Iğdır merkezli 6 ilde 17 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

6 saat önce

Iğdır merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır merkezli 6 ilde 17 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı, System.String[]

Iğdır merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, Iğdır'ın yanı sıra Ankara, İstanbul, Bingöl, Manisa ve Ağrı'da operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 17 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılar arasında polis, asker, gümrük memuru, doktor, öğretmen ve kamu kurumlarından ihraç edilen memurların da bulunduğu öğrenildi.

Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'dan "düşen uçağın füzeyle vurulduğu" iddialarına yalanlama
Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
03:40 ATAŞEHİR TEM OTOYOLU'NDA KAZA: 4 YARALI - Son Dakika
03:31 Kadıköy'de esrarengiz ölüm - Son Dakika
03:31 Kadıköy'de esrarengiz ölüm - Son Dakika
03:29 Suriye'ye insani yardımların gönderildiği sınır kapıları ikiye indirildi - BİRLEŞMİŞ MİLLETLER - Son Dakika
03:26 Umman Sultanı Kabus bin Said hayatını kaybetti. - Son Dakika
21:41 Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 03:44:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Iğdır merkezli 6 ilde 17 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]