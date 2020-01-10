Iğdır merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı - Son Dakika

Iğdır merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

6 saat önce

IĞDIR merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.

Iğdır merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı, System.String[]

IĞDIR merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Iğdır ile Ankara, İstanbul, Bingöl, Manisa ve Ağrı'da, FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Polisler, 6 ilde yapılan operasyonla 17 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların 1 polis memuru, 1 askeri personel, 1 jandarma, 1 gümrük memuru, 1 sivil memur, 1 doktor ve 3 öğretmenin halen görevde olduğu, bir kişininin de serbest meslekten olduğu belirlendi. 7 şüphelinin ise kamudan ihraç edilen isimler olduğu açıklandı.


Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:19 Kaynak: DHA
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