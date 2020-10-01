'Iğdır Millet Bahçesi Projesi' göz dolduruyor - Son Dakika

Iğdır'da yer tahsil edilen ve ihalesi 15 Haziran 2020 tarihinde yapılan 'Iğdır Millet Bahçesi Projesi' göz dolduruyor.

"Daha Çok Yeşil" anlayışı doğrultusunda inşa edilmeye başlanan millet bahçeleri, Türkiye'nin birçok iline değer katmaya devam ediyor. Iğdır Merkez Hakveyis Mahallesi'nde yapılacak olan millet bahçesi için çalışmalar sürüyor. Hakveyis Mahallesinde 90.000 metrekarelik eski kum ocağı alanında zamanla oluşan saz, kamış, batak-balçık gibi zemin yapısından oluşan birikintiler uzun bomlu dragline ekskavatörler ve nakliye araçlarıyla gerekli çalışmalar yapılarak temizlendi. TOKİ tarafından nihai projesine göre gerçekleştirilecek olan Millet Bahçesi yapımı için başlatılan çalışmalar ile ciddi risk teşkil eden olumsuzluklar ortadan kaldırıldı. Proje bittiğinde ortaya çıkacak görüntü ile ilgili paylaşılan video, gören vatandaşları kendine hayran bıraktı. Paylaşılan görüntüde gezinti yolları, bisiklet yolu, spor sahaları, tematik bahçeler, millet kıraathanesi ve diğer sosyal donatılar yer alıyor. Millet bahçesinde 828 ağaç ve yeşil alanlar da bulunacak.

"Millet projelerinde son durum"

Türkiye genelinde 266 millet bahçesi projelendirildi. Yürütülen millet bahçesi projelerinden Toplamda 50 milyon metrekareye yaklaşıldı. 21 ilde 34 millet bahçesinin açılışı gerçekleştirilirken 8 tanesi de açılışa hazır durumda bekliyor. Böylelikle 42 millet bahçesi bitmişken projelendirilen diğer projelerin ise etaplar halinde 2023 yılına kadar bitirmesi planlanmaktadır. - IĞDIR