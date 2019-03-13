Iğdır Millet Bahçesine Kavuşuyor
28 dakika önce
Iğdır Merkez Hakveyis Mahallesinde yapılması planlanan millet bahçesinde gerekli incelemeler yapıldı.
Iğdır Merkez
Hakveyis Mahallesinde yapılması planlanan millet bahçesinde gerekli incelemeler yapıldı.
Iğdır Valisi Enver Ünlü, millet bahçesinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında çeşitli konularda ilgililere talimatlar veren Vali Ünlü, projenin tamamlanması için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - IĞDIR
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:52 Kaynak: İHA
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