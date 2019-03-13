Son Dakika Haberleri: Iğdır Millet Bahçesine Kavuşuyor

Iğdır Millet Bahçesine Kavuşuyor

28 dakika önce

Iğdır Merkez Hakveyis Mahallesinde yapılması planlanan millet bahçesinde gerekli incelemeler yapıldı.

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Iğdır Merkez Hakveyis Mahallesinde yapılması planlanan millet bahçesinde gerekli incelemeler yapıldı.

Iğdır Valisi Enver Ünlü, millet bahçesinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında çeşitli konularda ilgililere talimatlar veren Vali Ünlü, projenin tamamlanması için çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:52 Kaynak: İHA

Iğdır Merkez, Iğdır, Güncel
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