Iğdır öğrenciler, sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika
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Iğdır öğrenciler, sokak hayvanlarını unutmadı

7 saat önce

Öğrenciler, sokak hayvanlarını unutmadıIĞDIR'da, ilkokul 4'üncü sınıf öğrencileri, sokak hayvanları için yem, mama ve süt hazırladı.

Öğrenciler, sokak hayvanlarını unutmadı

IĞDIR'da, ilkokul 4'üncü sınıf öğrencileri, sokak hayvanları için yem, mama ve süt hazırladı. Sınıf öğretmeni Özkan Oğan, amaçlarının; hem öğrencilerin köpek ve kedi fobisini yenmelerini sağlamak, hem de bu kış gününde hayvanların karnını doyurmak olduğunu söyledi.

En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 7 ile 10 arasında değiştiği Iğdır'da, Melekli Beldesi Şehit Er Aytekin Arslan ilkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri, öğretmenleri Özkan Oğan'la birlikte bir çalışma başlattı. Evlerinden getirdikleri yem ve harçlıklarıyla aldıkları kedi köpek mamaları ile sütleri okul çevresine bırakan öğrenciler, sokakta gördükleri yavru köpekleri de elleriyle besledi.

Amaçlarının hem çocuklardaki kedi köpek fobisini yenmek, hem de bu soğuk günlerde onlara sahip çıkmak olduğunu belirten sınıf öğretmeni Özkan Oğan, "Mama bıraktığımız hayvanları önceden öğrencilerim görerek tespit etmişlerdi. Bugün de onlara mama verme şansımız oldu. Ayrıca yaşadığımız çevrenin sadece insanlara ait olmadığını, bitki ve hayvanlara da ait olduğunu anlatmaya çalıştık. Çocuklar da bu durumdan çok memnun kaldı. Köpekleri kucağına alarak sevenler oldu. Ayrıca buradan iyi insan olmanın temelinin doğa ve hayvanı sevmekten başladığını öğrettik" dedi.

Iğdır öğrenciler, sokak hayvanlarını unutmadı

Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 08:51 Kaynak: DHA
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