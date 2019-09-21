Iğdır okuma şenliğinde buluşuyor
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Iğdır Üniversitesi, Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) işbirliği ile 25 Eylül Çarşamba günü Iğdır Kent Ormanında yaza veda pikniği yapılarak okuma şenliği düzenlenecek.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:26 Kaynak: İHA
Iğdır Üniversitesi, Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) işbirliği ile 25 Eylül Çarşamba günü Iğdır Kent Ormanında yaza veda pikniği yapılarak okuma şenliği düzenlenecek.
Okumanın önemine dikkat çekmek ve Iğdır'da okuma seferberliği başlatmak için yapılacak olan etkinlikte hep birlikte kitap okuma rekoru denemesi gerçekleştirilecek. Etkinliğe katılmak isteyenlerin Iğdır Kent Ormanı'na ulaşımı için 25 Eylül Çarşamba günü saat 11.30'da Haydar Aliyev Parkı önünden araçlar kaldırılacağı belirtildi. - IĞDIR
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