"Iğdır Okuyor Hedefi Yükseliyor" Kitap Projesi

Projenin uygulanacağı alan ise Iğdır Merkez İlçesinde yer alan 51 Ortaokul ve 20 Lise olacak. - IĞDIR

Projenin amacının, Iğdır genelinde; Öğrencilerde analitik düşünce becerilerini geliştirmek, kitap okuma alışkanlığını kalıcı hale getirmek, birlikte hareket edebilme becerisini geliştirmek, okuyan bir neslin temelini atmak ve eğitimde başarıyı artırmak olduğu belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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