Iğdır Ovası Misafirlerini Ağırlıyor
1 saat önce
Hava sıcaklığının artmasının ardından Iğdır Ovasının misafiri leylekler, yuvalarına dönmeye başladı.
Hava sıcaklığının artmasının ardından Iğdır
Ovasının misafiri leylekler, yuvalarına dönmeye başladı.
Doğu Anadolu'nun 'Çukurova
'sı olarak bilinen Iğdır'da havaların ısınması sebebiyle leylekler yuvalarına dönmeye başladı. Iğdır'da cami kubbeleri ve valiliğinin çatısına yuva yapan leylekler, halkın ilgi odağı oldu. Baharın gelmesiyle birlikte leyleklerin gelmesinde artış yaşandığını belirten Cabbar Çayır isimli vatandaş, "Iğdır Ovası leyleklerin yuvasıdır. Kışın bile leylekler burayı terk etmezler. Leylekler Iğdır'ın simgesidir. Iğdır'ın insanı ve havası o kadar sıcaktır ki leylekler bile bizden kaçmaz. Leylekler için Iğdır'da çok güzel bir ortam vardır" dedi. - IĞDIR
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 02:54 Kaynak: İHA
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