Iğdır Ovası Misafirlerini Ağırlıyor

Iğdır Ovası misafirlerini ağırlıyorIĞDIR - Hava sıcaklığının artmasının ardından Iğdır Ovasının misafiri leylekler, yuvalarına dönmeye başladı.

Iğdır Ovası misafirlerini ağırlıyor



IĞDIR - Hava sıcaklığının artmasının ardından Iğdır Ovasının misafiri leylekler, yuvalarına dönmeye başladı.

Doğu Anadolu'nun 'Çukurova'sı olarak bilinen Iğdır'da havaların ısınması sebebiyle leylekler yuvalarına dönmeye başladı. Iğdır'da cami kubbeleri ve valiliğinin çatısına yuva yapan leylekler, halkın ilgi odağı oldu. Baharın gelmesiyle birlikte leyleklerin gelmesinde artış yaşandığını belirten Cabbar Çayır isimli vatandaş, "Iğdır Ovası leyleklerin yuvasıdır. Kışın bile leylekler burayı terk etmezler. Leylekler Iğdır'ın simgesidir. Iğdır'ın insanı ve havası o kadar sıcaktır ki leylekler bile bizden kaçmaz. Leylekler için Iğdır'da çok güzel bir ortam vardır" dedi.

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