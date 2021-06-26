Iğdır Ovasında karpuz hasadı başladı

IĞDIR - Iğdır'ın Oba köyünde örtü altı olarak bilinen ve 25 gün erken üretilen karpuzlar, tezgahlarda yerini almaya başladı.

Iğdır'da 15 yıl önce çiftçilik yapmaya başlayan ve 100 dönüm arazi üzerinde organik tarım yaparak şehirdeki diğer çiftçilere örnek olan Alican Açkan, ürettiği ürünleri bölge illere gönderiyor.

Ürünlerinin doğal olmasına önem veren Açkan, "Kar tanesi gibi bembeyaz ve aynı bal peteği gibi" dedi.

Ata ve babadan elde ettiği tohumlar sayesinde bu aroma ve lezzeti yakalayabildiğini belirten Açkan, "Iğdırlı örnek bir çiftçiyim. Bu gördüğünüz karpuz organik karpuzdur. Bu ürünün tohumu bana aittir ve kesinlikle hibrit değildir. Bu karpuzu herkese öneriyor ve tavsiye ediyorum. Her yıl Adana ile aynı anda karpuz hasadına başlıyorum. Bu yıl karpuz fiyatlarında bir kırılma var" dedi.

Karpuz fiyatlarının aşırı düştüğünü dile getiren Açkan, "Fiyatlar hızlı bir şekilde düşüşe geçti. 20 gün önce karpuzun kilogram fiyatı 5 TL idi. Biz 5 TL istemiyoruz, 1,5 ila 2 TL istiyoruz. Bu karpuzu biz tarlada 60 kuruşa verirsek sermayesini kurtarmaz" şeklinde konuştu.

(ET-AT-ÖK-Y)