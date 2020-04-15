Iğdır polisinden "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 96 bin lira destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Iğdır polisinden 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 96 bin lira destek - Son Dakika

Iğdır polisinden "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 96 bin lira destek

23 dakika önce

Iğdır'da görev yapan polisler, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Iğdır polisinden

Iğdır'da görev yapan polisler, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlatılan kampanyaya katkıda bulunmak isteyen polisler dilekçe verdi. Başvuruda bulunan Emniyet Müdürlüğüne bağlı 888 kişinin maaşından kesilen 96 bin 80 lira, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasının hesabına yatırıldı.

Iğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü olarak bizler de karınca kararınca katkıda bulunmak istedik. Zira bizler Emniyet Teşkilatı personeli olarak toplumda hamdolsun ki hatırı sayılır aylık, sabit maaş gelirlerine sahip bir mesleğin mensubuyuz. Oysa günlük çalışıp günlük kazanan ve ailesinin geçimini bu kazançla sağlayan insanlarımızın da varlığını biliyor ve onların sıkıntılarını gönülden hissediyoruz. Bizler nice sıkıntıları birlikte göğüsleyen, nice mücadeleyi birlikte yürüten bir millet olarak bu musibetin üstesinden de yine dayanışma içinde, birlikte geleceğiz. Milletçe verdiğimiz bu mücadelede gereken özveriyi gösteren bir teşkilatın mensubu olmaktan sonsuz gurur duyduğumu ifade ederim. Bu kampanyaya katkıda bulunan çok değerli mesai arkadaşlarımı gözlerinden öperim."

Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Iğdır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 07:52 Kaynak: AA

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