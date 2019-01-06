Son Dakika Haberleri: Iğdır Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüdü

Iğdır Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüdü

1 saat önce

Iğdır Valiliği "Gençlik Şühedanın İzinde" etkinliği ile Sarıkamış şehitleri için yürüyüş düzenledi.

Iğdır Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüdü, System.String[]
Iğdır Valiliği "Gençlik Şühedanın İzinde" etkinliği ile Sarıkamış şehitleri için yürüyüş düzenledi.

Şehitler Caddesi Şehit Mehmet Çavuş Anıtı önünde başlayan yürüyüş, Zübeyde Hanım Bulvarında saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti.

Sarıkamış Harekatının 104. yılında şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu dualar edildi. Etkinlik, vatandaşlara dağıtılan çorba ikramının ardından sona erdi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:41 Kaynak: İHA

Mehmet Çavuş, Iğdır, Sarıkamış, Güncel
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