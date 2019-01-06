Iğdır Sarıkamış Şehitleri İçin Yürüdü
1 saat önce
Iğdır Valiliği "Gençlik Şühedanın İzinde" etkinliği ile Sarıkamış şehitleri için yürüyüş düzenledi.
Iğdır
Valiliği "Gençlik Şühedanın İzinde" etkinliği ile Sarıkamış
şehitleri için yürüyüş düzenledi.
Şehitler Caddesi Şehit Mehmet Çavuş
Anıtı önünde başlayan yürüyüş, Zübeyde Hanım
Bulvarında saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile devam etti.
Sarıkamış Harekatının 104. yılında şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu dualar edildi. Etkinlik, vatandaşlara dağıtılan çorba ikramının ardından sona erdi. - IĞDIR
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:41 Kaynak: İHA
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