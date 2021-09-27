Iğdır şeftalisi Doğu Anadolu'da tezgahları süslüyor - Son Dakika

Yurdun en doğusundaki Iğdır'ın verimli topraklarında üretilen şeftali, kentin yanı sıra Doğu Anadolu'daki illerden talep görüyor.

Sahip olduğu toprak yapısı ve coğrafi koşullarıyla birçok sebze ve meyvenin üretilmesine olanak sağlayan Iğdır'da şeftali hasadı başladı.

İçinde kentin yöresel şeftali türleri olan zeferan ve ağ şeftali türlerinin de bulunduğu 1700 dekarlık alanda üretilen ilk şeftaliler toplanarak pazara sunuldu.

Yaklaşık 4 bin tonun üzerinde rekolte beklenen şeftali bahçelerinden elde edilen ürünler, Iğdır'ın yanı sıra Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerin neredeyse tamamına ve yurdun farklı noktalarına gönderiliyor.

Bahçede üretici tarafından kalitesine göre 3 ile 8 lira arasında değişin fiyatlarla satılan, market fiyatı da yine kalitesine göre değişen şeftalinin yöredeki hasadı 2 hafta daha sürecek.

Geniş bir pazar ağına da sahip olan şeftalilerden elde edilen gelir, kentin ekonomisine de katkı sağlıyor.

Iğdır Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, AA muhabirine, kentteki hasat sezonunun bu yıl bereketli geçtiğini ve 4 bin tonun üzerinde rekolte beklendiğini söyledi.

Üretilen şeftalilerin yöresel çeşitler ağırlıklı olmak üzere yetiştirildiğini belirten Yolcu, "Ürünler hem il içerisinde hem de bölgede tercih ediliyor ve bölge illerine pazarlanıyor. Komşu illerde ve Doğu Anadolu'nun neredeyse her yerinde sofraları Iğdır şeftalisi süslüyor." dedi.

Iğdır'da meyve üretiminin kayısı ağırlıklı olduğunu fakat şeftali gibi meyvelerin de ciddi oranda üretildiğini aktaran Yolcu, "Elmadan tutun şeftaliye, eriğe kadar birçok ürünümüz var. Elbette ki 4 bin tonun üzerinde bir şeftali üretim rakamı da il ekonomisine katkı sağlıyor. Şeftali üretiminde rekolte geçen yıla göre daha iyi." diye konuştu.

"Yeni bahçeler oluşturuluyor"

Kentte üretilen ve ekonomide büyük payı bulunan şeftalinin üretiminin her geçen yıl arttığının altını çizen Yolcu, şunları söyledi:

"Dönemler halinde, yıllar itibarıyla yeni bahçeler oluşturuluyor. Biz aynı zamanda bitkinin korunmasına geliştirdiğimiz projelerle destek oluyoruz. Önceki yıllarda bu bahçelerde Akdeniz sineğinden korunmasına ilişkin proje gerçekleştirdik, güzel bir başarı elde edildi. Bitki hastalık ve zararlarıyla ilgili mücadeleye de devam edildiği sürece üretim ve verim de artarak devam edecektir."