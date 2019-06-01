Son Dakika Haberleri: Iğdır şehidi uzman onbaşı Ali Yılmaz'ın baba evine ateş düştü
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Iğdır şehidi uzman onbaşı Ali Yılmaz'ın baba evine ateş düştü

11 dakika önce

IĞDIR'ın Aralık ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Yılmaz'ın Kadıköy'deki baba evine acı haber geldi.

Iğdır şehidi uzman onbaşı Ali Yılmaz'ın baba evine ateş düştü, System.String[]
IĞDIR'ın Aralık ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Yılmaz'ın Kadıköy'deki baba evine acı haber geldi.
Piyade Uzman Onbaşı Ali Yılmaz, bugün Iğdır'da PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Acı haber şehidin Kadıköy Eğitim Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Şehidin babası Yener Yılmaz'a acı haberi Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Işık, Kadıköy Müftüsü ve askeri heyet verdi. Şehit Uzman Onbaşı Ali Yılmaz'ın evine Türk bayrağı asıldı. Sağlık ekipleri de şehidin evinin önünde hazır bulundu. Şehidin ailesi akşam saatlerinde memleketleri Kütahya'ya gidecek. Şehit Ali Yılmaz yarın memleketi Kütahya Simav'da defnedilecek.


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 10:04 Kaynak: DHA
Piyade, Kadıköy, Iğdır, Güncel
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